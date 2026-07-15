Γιατί οι συριζαίοι επιλέγουν ανεξαρτητοποίηση και όχι παραίτηση (σήμερα οι υπόλοιπες)

Δύσκολη (και) η χθεσινή ημέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή.

Ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών με δόσεις - ως ένα μαρτύριο της σταγόνας στο οποίο ουδείς αξίζει να υποβάλλεται.

Τόσα χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Ψυχογιός, όσοι τον είδαν πιστοποίησαν ότι ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Αλλά και ο Γιώργος Γαβρήλος που το χειρίστηκε απολύτως... θεσμικά το όλο θέμα.

Πήγε στη συνεδρίαση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, μίλησε, και στη συνέχεια έδωσε το χαρτί της ανεξαρτητοποίησής του.

Και επειδή σήμερα έχει κοινοβουλευτική ομάδα, μένει να δούμε πόσοι εν τέλει θα έχουν φύγει μέχρι την ώρα της συνεδρίασης και πόσοι θα λείπουν, βέβαια, χωρίς να έχουν φύγει...

Εδώ βέβαια, δε μιλάμε για περιπτώσεις Καραμέρου και Νοτοπούλου. Οι οποίοι χαιρέτησαν και έδωσαν την έδρα τους εκεί που ανήκει, στο κόμμα τους.

Μιλάμε για ανεξαρτητοποιήσεις. Και αυτό έχει σημασία υπό την έννοια πως υπάρχουν τα μηνιάτικα έως τις εκλογές (λέω εγώ) ενώ ουδείς θέλει να παραδώσει έδρα σε συναγωνιστές της ίδιας περιφέρειας για ευνόητους λόγους.

Κατά τα άλλα, μόνο οι θεοί στους οποίους πιστεύουν στην Αριστερά, γνωρίζουν τι θα απογίνουν όλοι εκείνοι που (και) σήμερα θα πουν αντίο στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι στην βουλευτική έδρα.

Από την άλλη βέβαια, εξ' όσων θυμάμαι, από την «τρόικα» του ΣΥΡΙΖΑ είχε δοθεί το μήνυμα, «όποιος είναι να φύγει, να φύγει τώρα για να πάμε παρακάτω».

Αλλά όχι, υποθέτω, μαζί με την έδρα...