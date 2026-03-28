Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί ένα απλό μπουκάλι νερό στο αεροδρόμιο μπορεί να κοστίζει έως και 3 ευρώ; Το 2024, τα αεροδρόμια στις ΗΠΑ κατέγραψαν έσοδα που ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια μόνο από αγορές εντός των τερματικών, με προϊόντα όπως μπύρες να φτάνουν τα 27 δολάρια και σνακ όπως το Chex Mix τα 10.

Από απλές στάσεις σε εμπορικούς κόμβους

Στις αρχές του 20ού αιώνα, τα αεροδρόμια είχαν καθαρά λειτουργικό ρόλο: μικροί χώροι διέλευσης με ελάχιστες παροχές. Ωστόσο, οι αεροπορικές εταιρείες αναγνώρισαν νωρίς τις δυνατότητες αύξησης των εσόδων μέσω των επιβατών, εισάγοντας υπηρεσίες όπως καφέ, φαγητό και μικροπωλήσεις.

Καθοριστική καμπή αποτέλεσε το 1978, όταν απελευθερώθηκαν οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. Από εκεί και έπειτα, τα αεροδρόμια άρχισαν να μεταμορφώνονται σε χώρους κατανάλωσης, προσεγγίζοντας τη λογική των εμπορικών κέντρων. Όσο περισσότερο χρόνο περνούσαν οι επιβάτες στο terminal, τόσο αυξάνονταν και οι πιθανότητες αγορών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Pittsburgh, το οποίο τη δεκαετία του 1990 πρωτοστάτησε, δημιουργώντας πάνω από 100 καταστήματα και εστιατόρια εντός του αεροδρομίου, καθιερώνοντας ουσιαστικά το μοντέλο του "mall εντός terminal".

Γιατί οι τιμές εκτοξεύονται

Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε το μοντέλο “street pricing plus”, σύμφωνα με το οποίο οι τιμές στα αεροδρόμια είναι κατά 10% έως 15% υψηλότερες σε σχέση με την αγορά εκτός. Έτσι, ένα προϊόν που κοστίζει 12 δολάρια στην πόλη μπορεί να πωλείται 14 δολάρια στο LaGuardia της Νέας Υόρκης, ενώ ποτά και σνακ συχνά κοστίζουν ακόμη περισσότερο.

Οι βασικοί λόγοι πίσω από τις υψηλές τιμές είναι πολλοί:

Περιορισμένος ανταγωνισμός

Λίγες μεγάλες εταιρείες ελέγχουν τη συντριπτική πλειονότητα των καταστημάτων στα αεροδρόμια παγκοσμίως.

Αυξημένο λειτουργικό κόστος

Η μεταφορά προϊόντων και προσωπικού μέσω ελέγχων ασφαλείας αυξάνει τα έξοδα έως και 30–40%.

Υψηλά ενοίκια

Οι επιχειρήσεις αποδίδουν σημαντικό ποσοστό των εσόδων τους στα αεροδρόμια.

Χρόνος παραμονής επιβατών

Οι ταξιδιώτες περνούν κατά μέσο όρο πάνω από δύο ώρες στο terminal, αυξάνοντας τις πιθανότητες κατανάλωσης.

Δεν είναι τυχαίο ότι περίπου το 25% των συνολικών εσόδων των αεροδρομίων στις ΗΠΑ προέρχεται από υπηρεσίες και αγορές εντός των εγκαταστάσεων, από το πάρκινγκ μέχρι το φαγητό.

Μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές

Οι διαφορές στις τιμές μπορεί να είναι εντυπωσιακές. Σε ορισμένα αεροδρόμια, προϊόντα όπως τα M&M’s κοστίζουν περίπου 10% περισσότερο από ένα σούπερ μάρκετ, ενώ αλλού ένα αναψυκτικό μπορεί να είναι έως και 69% ακριβότερο.

Αντίστοιχα, προϊόντα από αλυσίδες όπως Chick-fil-A μπορεί να πωλούνται έως και 16% πιο ακριβά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι τιμές φτάνουν ακόμη και 84% πάνω σε σχέση με την αγορά εκτός αεροδρομίου, σύμφωνα με το Business Insider.

Το πραγματικό κόστος της «εμπειρίας»

Τελικά, οι υψηλές τιμές στα αεροδρόμια δεν είναι τυχαίες. Αντίθετα, αποτελούν αποτέλεσμα ενός συνδυασμού στρατηγικής τιμολόγησης, αυξημένων λειτουργικών εξόδων και περιορισμένου ανταγωνισμού.

Έτσι, την επόμενη φορά που θα πληρώσετε 12 ευρώ για μια σοκολάτα ή 3 για ένα μπουκάλι νερό, ίσως αξίζει να θυμηθείτε ότι δεν πρόκειται μόνο για ένα προϊόν, αλλά για ολόκληρη την εμπειρία του terminal που έχει σχεδιαστεί να αποφέρει κέρδος.