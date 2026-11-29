Ο «Δαβίδ» του Μιχαήλ Άγγελου αποτελεί μία από τις πιο διάσημες απεικονίσεις της ανδρικής ομορφιάς στην ιστορία της τέχνης. Το μυώδες σώμα του και η επιβλητική του παρουσία το έχουν καταστήσει σύμβολο της ανδρικής δύναμης για περισσότερους από πέντε αιώνες. Ωστόσο, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά του – ο τρόπος με τον οποίο στέκεται – μπορεί να περιπλέξει αυτή την ερμηνεία

Ο Δαβίδ στέκεται με το μεγαλύτερο μέρος του βάρους του σε ένα πόδι, με αποτέλεσμα οι γοφοί του να γέρνουν και οι ώμοι του να μετατοπίζονται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτή η στάση, γνωστή ως «contrapposto», καθιερώθηκε στην κλασική γλυπτική για να δημιουργήσει μια πιο φυσική και δυναμική αναπαράσταση του ανθρώπινου σώματος. Ένα διάσημο παράδειγμα είναι ο «Δορυφόρος» του Πολυκλείτου, που δημιουργήθηκε γύρω στο 440 π.Χ.

Ο Farid Pazhoohi, Λέκτορας στον Τομέα της Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Πλιμουθ και οι συνεργάτες του, ερεύνησαν πώς αυτή η συγκεκριμένη στάση επηρεάζει την αντίληψη για τους άνδρες. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι, για τους σύγχρονους θεατές, μπορεί να κάνει τις ανδρικές μορφές να φαίνονται λιγότερο αρρενωπές, λιγότερο κυρίαρχες και πιο πιθανό να θεωρηθούν ομοφυλόφιλοι.

Τρεις ψηφιακά επεξεργασμένες εκδοχές του Δαβίδ σε διαφορετικές στάσεις

Η ερευνητική ομάδα δημιούργησε ψηφιακά επεξεργασμένες εκδοχές κλασικών αγαλμάτων, μεταξύ των οποίων και ο Δαβίδ, μεταβάλλοντας τον βαθμό του «contrapposto» ενώ διατήρησε σταθερά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά. Διεξήγαγε τρία πειράματα χρησιμοποιώντας δισδιάστατες εικόνες και τρισδιάστατα αγάλματα που προβάλλονταν σε εικονική πραγματικότητα.

Σε αντίθεση με τις δισδιάστατες μελέτες, οι οποίες δεν έδειξαν σημαντικές διαφορές στην αντίληψη των θεατών, το πείραμά με εικονική πραγματικότητα, στο οποίο συμμετείχαν 47 άτομα, έδειξε ότι τα ανδρικά αγάλματα σε όρθια στάση αξιολογήθηκαν ως πιο ελκυστικά και αρρενωπά από εκείνα που είχαν λάβει στάση με έντονο «contrapposto».

Μεταγενέστερη έρευνα επέκτεινε το πείραμα σε μοντέλα ανδρικού σώματος αντί για κλασικά αγάλματα. Αυτά τα πειράματα κατέληξαν επίσης στο συμπέρασμα ότι το «contrapposto» μείωνε την αντίληψη για αρρενωπότητα και κυριαρχία. Χρησιμοποιώντας τεχνολογία παρακολούθησης της κίνησης των ματιών, εξετάστηκε επίσης πού κατηύθυναν την προσοχή τους οι θεατές, αν και δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές στο βλέμμα μεταξύ των στάσεων.

Είναι ενδιαφέρον, γράφει σε άρθρο του στο The Conversation o Farid Pazhoohi, ότι η προηγούμενη έρευνα με γυναικείες μορφές έδειξε ότι το «contrapposto» μπορούσε να ενισχύσει την ελκυστικότητα τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες θεατές. Περαιτέρω μελέτες έδειξαν ότι η στάση αυτή προσέλκυε μεγαλύτερη προσοχή. Επομένως, η ίδια στάση φαίνεται να επηρεάζει διαφορετικά την αντίληψη για τα ανδρικά και τα γυναικεία σώματα.

Στη συνέχεια, η έρευνα επεκτάθηκε στο αν το «contrapposto» επηρεάζει επίσης τις υποθέσεις σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό των ανδρών. Στη μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 85 ομοφυλόφιλοι και αμφιφυλόφιλοι άνδρες από τη Βόρεια Αμερική, οι συμμετέχοντες είχαν μεγαλύτερη τάση να αντιλαμβάνονται τις ανδρικές μορφές που υιοθετούσαν το «contrapposto» ως ομοφυλόφιλες. Οι μορφές αυτές κρίθηκαν επίσης ως λιγότερο αρρενωπές.

Μια άλλη μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 120 Ιάπωνες παρατηρητές, διαπίστωσε μια παρόμοια συσχέτιση μεταξύ του «contrapposto» και της αντιληπτής ομοφυλοφιλίας.

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Πώς ο σύγχρονος εγκέφαλος ερμηνεύει μια αρχαία στάση

Στην καθημερινή ζωή, συνηθίζουμε να κάνουμε γρήγορες εκτιμήσεις για τους άλλους με βάση τη γλώσσα του σώματός τους. Οι όρθιες και ανοιχτές στάσεις συχνά συνδέονται με αυτοπεποίθηση, δύναμη και κοινωνική θέση, ενώ η μετατόπιση του βάρους σε ένα πόδι και η κλίση των γοφών μπορεί να δημιουργήσει μια πιο χαλαρή εντύπωση.

Οι αντιλήψεις μας για τον σεξουαλικό προσανατολισμό μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν μια άλλη διαδικασία. Οι άνθρωποι αναπτύσσουν προσδοκίες σχετικά με τον τρόπο που συνήθως στέκονται, κινούνται και παρουσιάζονται οι άνδρες και οι γυναίκες, και οι αποκλίσεις από αυτές τις προσδοκίες μπορούν να διαμορφώσουν υποθέσεις σχετικά με τη σεξουαλικότητα.

Προηγούμενες έρευνες σχετικά με τις κινήσεις του σώματος έχουν δείξει ότι οι κινήσεις που θεωρούνται λιγότερο χαρακτηριστικές του φύλου ενός ατόμου μπορούν να επηρεάσουν τις κρίσεις μας σχετικά με τον σεξουαλικό του προσανατολισμό. Η στάση «contrapposto» ενδέχεται να ενεργοποιεί παρόμοιες συσχετίσεις μέσω της θέσης των γοφών και των ώμων, ακόμη και σε μια ακίνητη φιγούρα.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτές οι εντυπώσεις αντανακλούν κοινωνικά αποκτημένα στερεότυπα σχετικά με την αρρενωπότητα και τη σεξουαλικότητα και όχι χαρακτηριστικά εγγενή σε ετεροφυλόφιλους ή μη ετεροφυλόφιλους άνδρες. Τα πειράματα καταδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο οι σύγχρονοι παρατηρητές ερμηνεύουν αυτές τις στάσεις και όχι αν η στάση αποκαλύπτει με ακρίβεια τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή αν οι άνθρωποι στη Φλωρεντία της Αναγέννησης είχαν τις ίδιες συνειρμικές συσχετίσεις.

Ο Δαβίδ έχει γίνει ένα τόσο οικείο σύμβολο της αρρενωπής τελειότητας, που σπάνια αμφισβητούμε τι μπορεί να επικοινωνεί η στάση του. Φυσικά, αυτές οι πειραματικές συνθήκες δεν μπορούν να αναπαράγουν πλήρως την εμπειρία του να στέκεται κανείς κάτω από ένα επιβλητικό μαρμάρινο άγαλμα ύψους πέντε μέτρων. Ωστόσο, η έρευνα αποδεικνύει ότι σχετικά λεπτές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται ένα ανδρικό σώμα μπορούν να επηρεάσουν τις αντιλήψεις για την αρρενωπότητα, την κυριαρχία και τη σεξουαλικότητα.