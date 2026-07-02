Γιατί σήμερα αναπτύσσεται περισσότερη ναρκισσιστική διαταραχή; Ο Δημήτρης Καραγιάννης στο FACES

Ο Δημήτρης Καραγιάννης, διακεκριμένος ψυχίατρος και παιδοψυχολόγος, είναι καλεσμένος στο νέο επεισόδιο του FACES, της διαδικτυακής εκπομπής του FLASH με παρουσιάστρια την Εύη Φραγκάκη, όπου μιλά για τις ψυχικές ανάγκες της εποχής, τη γονεϊκότητα, τις ανθρώπινες σχέσεις και τον τρόπο με τον οποίο ο σύγχρονος άνθρωπος καλείται να κατανοήσει τον εαυτό του και να αναλάβει την ευθύνη της ζωής του.

Στο νέο επεισόδιο αναφέρεται στις ψυχικές ανάγκες της εποχής και στις αλλαγές που καταγράφονται στη σύγχρονη κοινωνία, περιγράφοντας ένα περιβάλλον έντονης ατομικότητας και ψυχικής πίεσης. Όπως σημειώνει, «σήμερα υπάρχει και αναπτύσσεται περισσότερη ναρκισσιστική διαταραχή», φωτίζοντας τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται στις ανθρώπινες σχέσεις.

Παράλληλα, μιλά για την ψυχοθεραπεία ως διαδικασία αυτογνωσίας και ευθύνης, τονίζοντας ότι «η ψυχοθεραπεία είναι αυτογνωσία και ανάληψη της ευθύνης της ζωής μας», ενώ επισημαίνει ότι η ποιότητα της ζωής δεν εξαρτάται από την απουσία προβλημάτων αλλά από τον τρόπο διαχείρισής τους.

«Σήμερα υπάρχει και αναπτύσσεται περισσότερη ναρκισσιστική διαταραχή»

Ο Δημήτρης Καραγιάννης αναφέρεται στις ψυχικές μεταβολές της εποχής και στον τρόπο που η σύγχρονη κοινωνία ενισχύει φαινόμενα ναρκισσισμού και εσωτερικής αποσύνδεσης. Θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη κατανόησης των νέων ψυχικών ισορροπιών.

«Η ψυχοθεραπεία είναι αυτογνωσία και ανάληψη της ευθύνης της ζωής μας»

Τονίζει ότι η ψυχοθεραπεία αποτελεί μια βαθιά διαδικασία προσωπικής ευθύνης και κατανόησης του εαυτού, πέρα από την απλή αντιμετώπιση δυσκολιών. Η αλλαγή, όπως υπογραμμίζει, ξεκινά από την ίδια τη στάση ζωής.

«Ο στόχος είναι ο γονιός να χαρεί το παιδί του»

Αναφέρεται στη γονεϊκότητα, υπογραμμίζοντας ότι ο πυρήνας της σχέσης με το παιδί βρίσκεται στη χαρά και όχι στην απόδοση ή τον έλεγχο. Η σχέση γονιού–παιδιού αποκτά ουσία μέσα από την αποδοχή και τη σύνδεση.

«Ο έρωτας είναι στάση ζωής, είναι συνάντηση δύο ερωτικών ανθρώπων»

Προσεγγίζει τον έρωτα ως υπαρξιακή στάση και όχι απλώς ως συναίσθημα, δίνοντας έμφαση στη συνειδητή επιλογή της σχέσης και στη βαθύτερη ανθρώπινη σύνδεση.

Παρουσίαση: Εύη Φραγκάκη

Δημοσιογραφική Παραγωγή: Ελίνα Παπαχρήστου

Videographers: Έφη Κρυστάλλη, Νεφέλη Βάθη