Γιατί στην Κριμαία απαγορεύτηκε η κυκλοφορία μηχανών και scooters τη νύχτα

Ένας δυνατός ήχος σκίζει τη σιωπή της νύχτας στην υπό ρωσική κατοχή Κριμαία. Είναι ένας ήχος ικανός να σημάνει συναγερμό. Κι όμως, δεν πρόκειται απαραίτητα για ουκρανικό drone, αλλά για έναν πολίτη που κυκλοφορεί με μηχανή.



Ο ήχος από τις μηχανές, τα scooters και τις «γουρούνες» θεωρείται πλέον πρόβλημα ασφαλείας στην περιοχή, καθώς οι ρωσικά διορισμένες αρχές στη χερσόνησο απαγόρευσαν τη χρήση τους από τις 8 το βράδυ έως τις 6 το πρωί. Το σκεπτικό της απόφασης είναι ότι ο θόρυβος των κινητήρων τους μοιάζει με εκείνον των drones και δυσκολεύει τη λειτουργία των συστημάτων αεράμυνας.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις με drones στην Κριμαία, στοχεύοντας κυρίως εφοδιαστικές διαδρομές, ενεργειακές υποδομές και σημεία στρατιωτικής σημασίας, σύμφωνα με το Reuters. Η χερσόνησος, την οποία η Ρωσία προσάρτησε από την Ουκρανία το 2014, φιλοξενεί και τον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας.

«Οι κινητήρες μοιάζουν με drones»

Ο Σεργκέι Αξιόνοφ, ο διορισμένος από τη Μόσχα επικεφαλής της Κριμαίας, χαρακτήρισε την απαγόρευση προσωρινό μέτρο για την προστασία στρατιωτικών και άλλων κρίσιμων εγκαταστάσεων.

Ο σύμβουλός του, Όλεγκ Κριούτσκοφ, υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι ο θόρυβος από τα μοτοποδήλατα και τις μηχανές «εμποδίζει το έργο των αμυντικών συστημάτων», επειδή οι κινητήρες τους ακούγονται παρόμοια με drones.

Σε ακόμη πιο αιχμηρή διατύπωση, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι προσπαθεί να στρατολογήσει παιδιά για νυχτερινές βόλτες, ώστε να προκαλεί σύγχυση στις ρωσικές ομάδες αεράμυνας.

Σύμφωνα με το Moscow Times, ρωσικά κρατικά μέσα έχουν μεταδώσει ισχυρισμούς ότι μοτοσικλετιστές στην Κριμαία κινούνταν σκόπιμα στους δρόμους κατά τη διάρκεια ουκρανικών επιθέσεων με drones, έπειτα από μηνύματα που φέρονται να λάμβαναν σε εφαρμογές επικοινωνίας. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

H καθημερινότητα υπό τον ήχο των drones

Η απαγόρευση στα δίκυκλα και τα μικρά μηχανοκίνητα οχήματα δείχνει την πίεση που ασκούν οι ουκρανικές επιθέσεις στην Κριμαία, αλλά και τον βαθμό στον οποίο ο πόλεμος επηρεάζει πλέον την καθημερινότητα στη χερσόνησο.

Η Κριμαία παραμένει δημοφιλής καλοκαιρινός προορισμός για Ρώσους τουρίστες. Φέτος, όμως, η έναρξη της τουριστικής περιόδου συμπίπτει με αυξημένες επιθέσεις σε υποδομές, προβλήματα ανεφοδιασμού και περιορισμούς στις μετακινήσεις.

H Ουκρανία έχει εντείνει τα πλήγματα σε γραμμές ανεφοδιασμού της Κριμαίας, προκαλώντας προβλήματα και στην αγορά καυσίμων. Σε αρκετά πρατήρια παρατηρούνται ελλείψεις, ενώ οι τοπικές αρχές έχουν επιβάλει όριο 20 λίτρων ανά αυτοκίνητο.

Ο Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ, διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της Σεβαστούπολης, δήλωσε ότι το όριο στα καύσιμα θα συνεχιστεί, καθώς τα προβλήματα στις παραδόσεις δεν έχουν αποκατασταθεί πλήρως.

Τα drones πιέζουν τις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού

Η Κριμαία έχει βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων, καθώς θεωρείται κρίσιμος κόμβος για τις ρωσικές δυνάμεις στη Μαύρη Θάλασσα και στη νότια Ουκρανία.

Οι ουκρανικές επιχειρήσεις έχουν επικεντρωθεί σε γέφυρες, οδικούς άξονες, αποθήκες, καύσιμα και εγκαταστάσεις που υποστηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή. Σύμφωνα με το Reuters, οι εφοδιαστικές διαδρομές προς την Κριμαία έχουν διαταραχθεί επανειλημμένα, ενώ φορτηγά που μετέφεραν καύσιμα δυσκολεύτηκαν να φτάσουν στη Σεβαστούπολη.

Η πίεση δεν περιορίζεται μόνο στην Κριμαία. Την Τρίτη 17 Ιουνίου 2026, ουκρανικό πλήγμα με drone φέρεται να σταμάτησε τη λειτουργία διυλιστηρίου πετρελαίου στη Μόσχα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters. Παράλληλα, ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σομπιάνιν, ανακοίνωσε ότι η ρωσική αεράμυνα κατέρριψε 10 drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα.