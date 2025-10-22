Γιατί τα νέα αυτοκίνητα δεν έχουν ρεζέρβα – Τι πρέπει να έχεις στο πορτμπαγκάζ

Όταν το «έμεινα στο δρόμο» δεν είναι σχήμα λόγου. Η περιπέτεια της Δέσποινας Βανδή, που «ακινητοποιήθηκε» σε επαρχιακό δρόμο προς την Χαλκιδική, από κατεστραμμένο ελαστικό , έκανε πολλούς οδηγούς να αναρωτηθούν: «Μα καλά, δεν έχουν πια ρεζέρβα τα αυτοκίνητα;».

Κι όμως, όχι. Τα περισσότερα καινούργια μοντέλα αυτοκινήτων δεν έχουν κανονική (ή ανάγκης/μικρότερων διαστάσεων) ρεζέρβα. Κι αυτό θα το ανακαλύψεις… την πιο ακατάλληλη στιγμή.

Τα νέα αυτοκίνητα εκτός από την πιθανότητα να είναι υβριδικά ή ηλεκτρικά (χρειάζονται χώρο για τις μπαταρίες) έχουν και τροχούς μεγάλων διαστάσεων. Παρατήρησε πως όλα τα νέα μοντέλα δεν έχουν τροχούς διαμέτρου μικρότερης των 17 ιντσών. Έτσι καταλαβαίνεις πως αν μεταφέρεις και ένα έξτρα τροχό, 18, 19, 20 ή και 21 ιντσών ο ωφέλιμος χώρος φόρτωσης εξαφανίζεται.

Γιατί οι κατασκευαστές «έκοψαν» τη ρεζέρβα

Οι εταιρείες αυτοκινήτων έχουν σταματήσει να τοποθετούν ρεζέρβα για τρεις βασικούς λόγους:

Μείωση βάρους: Κάθε κιλό λιγότερο βελτιώνει την κατανάλωση και τις εκπομπές ρύπων.

Εξοικονόμηση κόστους και χώρου: Οι χώροι αποσκευών σχεδιάζονται πλέον πιο «έξυπνα», χωρίς να προβλέπεται θέση για ένα επιπλέον τροχό.

Νέα τεχνολογία ελαστικών: Πολλά σύγχρονα μοντέλα διαθέτουν run-flat ελαστικά ή σετ επισκευής (sealant + αεροσυμπιεστή) που επιτρέπουν να κινηθείς προσωρινά μετά από διάτρηση.

Η αλλαγή αυτή δεν είναι ελληνικό φαινόμενο – είναι παγκόσμια τάση, που ξεκίνησε για λόγους αποδοτικότητας. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί οδηγοί δεν το γνωρίζουν μέχρι να χρειαστεί να αλλάξουν ελαστικό.

Μάθε τι έχει το δικό σου αυτοκίνητο

Όταν δεν είσαι σίγουρος αν το αυτοκίνητό σου έχει ρεζέρβα ή κιτ επισκευής: Άνοιξε το πορτμπαγκάζ και σήκωσε το κάλυμμα δαπέδου. Δες στο βιβλίο χρήσης (manual) ή στη στάμπα του ελαστικού αν είναι τύπου run-flat. Αν υπάρχει μόνο μικρό κομπρεσέρ και ένα σπρέι σφραγιστικού υγρού, τότε δεν έχεις ρεζέρβα.

Τι πρέπει να έχεις ΠΑΝΤΑ στο αυτοκίνητο

Ακόμη κι αν δεν έχεις ρεζέρβα, μπορείς να είσαι έτοιμος για κάθε απρόοπτο. Τα παρακάτω πέντε αντικείμενα είναι απαραίτητα σε κάθε αυτοκίνητο:

Σετ ασφαλείας δρόμου

Τρίγωνο, ανακλαστικό γιλέκο, φακός, γάντια. Προστατεύουν εσένα και κάνουν το αυτοκίνητό σου ορατό τη νύχτα.

Φορητός αεροσυμπιεστής (12V)

Αν το ελαστικό έχει χάσει αέρα αλλά δεν έχει σκιστεί, μπορείς να το φουσκώσεις προσωρινά και να πας στο κοντινότερο βουλκανιζατέρ.

Σφραγιστικό σπρέι χτυπήματος/διάτρισης

Χρησιμοποιείται για μικρές τρύπες από καρφιά ή βίδες. Δεν κάνει θαύματα — αν το λάστιχο σκιστεί στο πλάι, θα χρειαστείς οδική βοήθεια.

Μανόμετρο πίεσης ελαστικών

Ένα απλό εργαλείο που σου δείχνει αν ένα λάστιχο χάνει αέρα, προτού γίνει επικίνδυνο.

Νερό και powerbank

Αν... μείνεις σε απομονωμένο σημείο, θα εκτιμήσεις ένα μπουκάλι νερό και φορτισμένο κινητό. Μπορεί να χρειαστεί να περιμένεις αρκετή ώρα.

Mini checklist για να είσαι έτοιμος

Γιλέκο & τρίγωνο προειδοποίησης

Φακός και γάντια

Κιτ επισκευής ή spray ελαστικού

Μικρός αεροσυμπιεστής

Νερό, powerbank και υπομονή

Η απουσία ρεζέρβας δεν σημαίνει ότι είσαι απροστάτευτος — σημαίνει ότι πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Ένα απλό ελαστικό χωρίς αέρα δεν χρειάζεται να μετατραπεί σε περιπέτεια.

Έλεγξε τι εξοπλισμό έχεις στο πορτμπαγκάζ και φρόντισε να προσθέσεις ό,τι λείπει. Έτσι, την επόμενη φορά που θα καταλάβεις πως κάτι δεν πάει καλά, θα έχεις τον έλεγχο — όχι τον πανικό.