Κάνε κλικ και δες περισσότερο

Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Η φυσική συμπεριφορά αποτελεί θεμελιώδη παράμετρο για την ευημερία των ζώων ωστόσο, όταν η συζήτηση στρέφεται στη σεξουαλική συμπεριφορά, μία πτυχή της παραμένει σε μεγάλο βαθμό παραγνωρισμένη και συχνά παρεξηγημένη. Ο αυνανισμός.

Η πρακτική της αυτοϊκανοποίησης δεν αποτελεί ανθρώπινο προνόμιο. Αντιθέτως, καταγράφεται σε ολόκληρο το ζωικό βασίλειο. Είναι καλά τεκμηριωμένη στα πρωτεύοντα θηλαστικά, ενώ εντυπωσιακά παραδείγματα συναντώνται και σε άλλα είδη όπως οι χελώνες που γίνονται ιδιαίτερα θορυβώδεις κατά τη διάρκεια της πράξης, οι καμήλες που τρίβουν τα γεννητικά τους όργανα στην άμμο ή οι σκαντζόχοιροι που αξιοποιούν με ευρηματικό τρόπο διάφορα αντικείμενα του περιβάλλοντός τους.

Μια νέα επιστημονική μελέτη, που δημοσιεύει το theconversation.com, έρχεται τώρα να ρίξει φως σε ένα πεδίο που μέχρι σήμερα παρέμενε σχεδόν ανεξερεύνητο. Τον αυνανισμό στα πτηνά. Τα ευρήματα ενδέχεται να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες αλλά και οι εκτροφείς αντιλαμβάνονται αυτή τη συμπεριφορά, με άμεσες προεκτάσεις στην ευημερία των πουλιών.

Η αρχική παθολογική εξήγηση

Παρότι η επιστημονική βιβλιογραφία είναι περιορισμένη, στο διαδίκτυο έχουν βρεθεί βίντεο και μαρτυρίες ιδιοκτητών πτηνών που έχουν παρατηρήσει παρόμοιες συμπεριφορές, κυρίως σε παπαγάλους και άλλα οικόσιτα είδη.

Για χρόνια, η αυτοϊκανοποίηση των πτηνών θεωρούνταν προβληματική ή ακόμη και παθολογική συμπεριφορά. Πολλοί ειδικοί απέδιδαν το φαινόμενο σε στρες, ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης ή προβλήματα υγείας. Ως αποτέλεσμα, δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις όπου επιχειρήθηκε η καταστολή της μέσω αλλαγών στη διατροφή, τροποποιήσεων στη φροντίδα των ζώων, φαρμακευτικών παρεμβάσεων ή ακόμη και χειρουργικών διαδικασιών.

Παρά τη σημασία του ζητήματος για την ευζωία των πτηνών, η επιστημονική κοινότητα δεν είχε μέχρι σήμερα εξετάσει συστηματικά το φαινόμενο.

Η μεγαλύτερη έρευνα για τον αυνανισμό των πτηνών

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 120 είδη πτηνών που ανήκουν σε 22 μεγάλες εξελικτικές ομάδες. Η μελέτη βασίστηκε σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, διαδικτυακές καταγραφές, φόρουμ ειδικών και ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν επαγγελματίες με εμπειρία στη διαχείριση πτηνών.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο αυνανισμός είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος και διαθέτει βαθιές εξελικτικές ρίζες. Πρόκειται, σύμφωνα με τους επιστήμονες, για ένα αρχαίο χαρακτηριστικό που πιθανότατα κληροδοτήθηκε σε στενά συγγενικά είδη κατά τη διάρκεια της εξέλιξης. Αν και οι καταγραφές ήταν περισσότερες στα αρσενικά άτομα, η συμπεριφορά εντοπίστηκε τόσο σε αρσενικά όσο και σε θηλυκά πτηνά, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Πιθανή σύνδεση με την αναπαραγωγική επιτυχία

Η έρευνα κατέδειξε επίσης ότι η αυτοϊκανοποίηση εμφανίζεται συχνότερα σε είδη που ζευγαρώνουν με πολλαπλούς συντρόφους. Το στοιχείο αυτό ενισχύει την υπόθεση ότι η συμπεριφορά μπορεί να σχετίζεται με τη βελτίωση της αναπαραγωγικής επιτυχίας.

Στα αρσενικά, για παράδειγμα, η απομάκρυνση παλαιότερου σπέρματος ενδέχεται να αυξάνει τις πιθανότητες γονιμοποίησης με νεότερο και πιο βιώσιμο σπέρμα. Στα θηλυκά, η διαδικασία θα μπορούσε να συνδέεται με αυξημένη σεξουαλική διέγερση και να επηρεάζει τις στρατηγικές επιλογής συντρόφου.

Πιο συχνός στη φύση

Ένα από τα πλέον εντυπωσιακά συμπεράσματα της μελέτης ήταν ότι ο αυνανισμός καταγράφηκε συχνότερα σε άγρια πτηνά σε σύγκριση με εκείνα που ζουν σε αιχμαλωσία. Παράλληλα, παρατηρήθηκε ότι η συμπεριφορά εμφανίζεται πιο συχνά σε πουλιά που ανατράφηκαν από τους φυσικούς τους γονείς παρά από ανθρώπους.

Τα ευρήματα αυτά έρχονται να ανατρέψουν την κυρίαρχη αντίληψη ότι η αυτοϊκανοποίηση αποτελεί αποτέλεσμα του εγκλεισμού ή ένδειξη ψυχολογικής πίεσης. Αντιθέτως, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια φυσιολογική συμπεριφορά, η οποία δεν θα πρέπει να καταστέλλεται χωρίς σοβαρό λόγο.

Βέβαια, επισημαίνουν ότι σε ακραίες περιπτώσεις ο υπερβολικός ή καταναγκαστικός αυνανισμός μπορεί να υποδηλώνει προβλήματα υγείας ή ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και απαιτεί περαιτέρω αξιολόγηση.

Τι αισθάνονται τελικά τα πτηνά

Στα περισσότερα είδη, η αυτοϊκανοποίηση πραγματοποιείται με το τρίψιμο της κλοάκας, του κοινού ανοίγματος για αναπαραγωγή και απέκκριση, πάνω σε κλαδιά, παιχνίδια ή άλλα αντικείμενα. Η συμπεριφορά συνοδεύεται συχνά από χαρακτηριστικές κινήσεις και φωνητικές εκδηλώσεις.

Η περιορισμένη επιστημονική ενασχόληση με το θέμα οφείλεται εν μέρει στην άποψη ότι η κλοάκα διαθέτει λιγότερες νευρικές απολήξεις σε σχέση με τα γεννητικά όργανα των θηλαστικών, γεγονός που θεωρήθηκε ένδειξη χαμηλότερης αισθητηριακής απόκρισης.

Ωστόσο, οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα πτηνά φαίνεται να αντλούν κάποια μορφή ευχαρίστησης από τη διαδικασία. Αν αυτό επιβεβαιωθεί από μελλοντικές μελέτες, θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει την κατανόησή μας για τη σεξουαλική συμπεριφορά των πτηνών, αλλά και να επηρεάσει σημαντικά τα προγράμματα αναπαραγωγής και τις πρακτικές ευζωίας σε συνθήκες αιχμαλωσίας.

Παρότι η εμπειρία της σεξουαλικής ευχαρίστησης στα πτηνά ενδέχεται να διαφέρει από εκείνη των θηλαστικών, οι επιστήμονες τονίζουν ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο τα πουλιά να βιώνουν τη δική τους μορφή απόλαυσης