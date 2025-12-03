Υγεία Παράξενα

Γιατί το άρωμα του πεύκου μας φτιάχνει αμέσως τη διάθεση

Το άρωμα του πεύκου δεν περιέχει ουσίες που επηρεάζουν άμεσα τη χημεία του εγκεφάλου, όμως η θετική επίδρασή του είναι πραγματική.

Παρότι συχνά ακούγεται ότι τα κωνοφόρα διαθέτουν συστατικά με αγχολυτική δράση, οι επιστήμονες τονίζουν πως τα πράγματα είναι πιο σύνθετα και ακόμη πιο ενδιαφέροντα. Η «μαγεία» δεν προέρχεται από το ίδιο το δέντρο, αλλά από τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος επεξεργάζεται και συνδέει αυτή τη μυρωδιά με εμπειρίες, αναμνήσεις και αισθήματα χαλάρωσης.

Δες τι ακριβώς συμβαίνει στον εγκέφαλό σου όταν μυρίζεις πεύκο!

