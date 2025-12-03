Γιατί το άρωμα του πεύκου μας φτιάχνει αμέσως τη διάθεση

Παρότι συχνά ακούγεται ότι τα κωνοφόρα διαθέτουν συστατικά με αγχολυτική δράση, οι επιστήμονες τονίζουν πως τα πράγματα είναι πιο σύνθετα και ακόμη πιο ενδιαφέροντα. Η «μαγεία» δεν προέρχεται από το ίδιο το δέντρο, αλλά από τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος επεξεργάζεται και συνδέει αυτή τη μυρωδιά με εμπειρίες, αναμνήσεις και αισθήματα χαλάρωσης.

Δες τι ακριβώς συμβαίνει στον εγκέφαλό σου όταν μυρίζεις πεύκο!