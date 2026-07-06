Γιατί το διάβασμα βιβλίων στα βρέφη και τα νήπια μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξή τους

Το να διαβάζουν οι γονείς βιβλία στα παιδιά από τους πρώτους κιόλας μήνες της ζωής τους φαίνεται ότι προσφέρει πολύ περισσότερα από μια ευχάριστη καθημερινή συνήθεια. Ειδικοί επισημαίνουν ότι αυτές οι στιγμές επαφής και επικοινωνίας μπορούν να ενισχύσουν τον δεσμό ανάμεσα στο παιδί και τον ενήλικα σε μια περίοδο κατά την οποία ο εγκέφαλος αναπτύσσεται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς.

Σε ανανεωμένες συστάσεις της, η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής υπογραμμίζει τη σημασία της ανάγνωσης ήδη από τη βρεφική και νηπιακή ηλικία, τονίζοντας ότι η πρακτική αυτή συνδέεται με πολλαπλά οφέλη για την ανάπτυξη των παιδιών. Σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να συμβάλει στην καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων, στη γνωστική εξέλιξη αλλά και στη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη.

Παράλληλα, τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η επαφή με τα βιβλία από πολύ νωρίς δεν επηρεάζει μόνο το παρόν αλλά ενδέχεται να αφήσει θετικό αποτύπωμα και στα επόμενα στάδια της ζωής, δημιουργώντας σημαντικές βάσεις για τη μαθησιακή πορεία και τη μελλοντική σχολική προσαρμογή.

Δες πώς μια απλή καθημερινή συνήθεια μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη του παιδιού σου για χρόνια.