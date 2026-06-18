Γιατί το Ιράν θεωρεί ότι κέρδισε από τη συμφωνία με τις ΗΠΑ –Η στρατηγική της «νίκης χωρίς παράδοση»

Για το Ιράν, η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν παρουσιάζεται απλώς ως μια εκεχειρία. Η ηγεσία της Τεχεράνης επιχειρεί να τη μετατρέψει σε πολιτικό μήνυμα: ότι η χώρα κατάφερε να επιβιώσει από μια μεγάλη κρίση χωρίς να υποχρεωθεί σε πλήρη υποχώρηση.



Ο βασικός στόχος του Ιράν, σύμφωνα με την ανάλυση της κατάστασης, δεν ήταν απαραίτητα μια στρατιωτική «νίκη» απέναντι στις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ήταν να διατηρηθεί όρθιο το πολιτικό σύστημα, να παραμείνει ενεργή η ηγεσία και να μη χαθεί η διαπραγματευτική του θέση.



Με τη συμφωνία, η Τεχεράνη μπορεί να υποστηρίξει ότι αυτό ακριβώς πέτυχε. Σύμφωνα με ανάλυση του BBC, το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει ένα πλαίσιο 60 ημερών για τις επόμενες διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά ταυτόχρονα περιλαμβάνει άμεση αποκλιμάκωση σε πολλαπλά μέτωπα, παύση στρατιωτικών επιχειρήσεων, άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και άρση του ναυτικού αποκλεισμού που είχε επιβληθεί στην ιρανική ναυτιλία.



Για την Τεχεράνη, ιδιαίτερη σημασία έχει το οικονομικό σκέλος. Η πιθανότητα χαλάρωσης κυρώσεων, η επιστροφή στις εξαγωγές πετρελαίου και η απελευθέρωση περιορισμένων οικονομικών πόρων αποτελούν σημαντικά κίνητρα σε μια οικονομία που βρίσκεται εδώ και χρόνια υπό πίεση.

Κερδίζει χρόνο το Ιράν

Παράλληλα, το Ιράν κερδίζει κάτι ακόμη πιο σημαντικό: χρόνο. Οι δύσκολες αποφάσεις δεν έχουν ακόμη ληφθεί. Τα ζητήματα του εμπλουτισμού ουρανίου, της πυρηνικής υποδομής και του εύρους του προγράμματος παραμένουν ανοιχτά και θα αποτελέσουν το μεγάλο τεστ των επόμενων εβδομάδων.



Αυτό δημιουργεί και το μεγαλύτερο εσωτερικό δίλημμα για την ιρανική ηγεσία. Για μεγάλο διάστημα, κρατικά μέσα ενημέρωσης και σκληροπυρηνικές δυνάμεις παρουσίαζαν το Ιράν ως πλευρά που «αντιστάθηκε» και επικράτησε απέναντι στους αντιπάλους του. Τώρα, οποιοσδήποτε συμβιβασμός μπορεί να δεχθεί κριτική ως υποχώρηση.



Η σύγκριση με τη συμφωνία του 2015 είναι αναπόφευκτη. Τότε, η κυβέρνηση του Χασάν Ρουχανί είχε δεχθεί έντονη επίθεση από συντηρητικούς κύκλους που υποστήριζαν ότι έκανε υπερβολικές παραχωρήσεις στη Δύση.



Το ίδιο δίλημμα αντιμετωπίζει σήμερα η ηγεσία του Μασούντ Πεζεσκιάν: να παρουσιάσει τη συμφωνία ως επιτυχία χωρίς να φανεί ότι εγκαταλείπει βασικές θέσεις της χώρας. Το Ιράν λοιπόν θεωρεί ότι βγαίνει ισχυρότερο για τρεις βασικούς λόγους: απέφυγε την κατάρρευση, εξασφάλισε ανακούφιση από την πίεση και διατήρησε ανοιχτό το πεδίο των διαπραγματεύσεων.



Όμως η πραγματική δοκιμασία δεν είναι η υπογραφή της συμφωνίας. Είναι οι επόμενες 60 ημέρες. Εκεί θα φανεί αν η Τεχεράνη κατάφερε πράγματι να μετατρέψει μια δύσκολη στιγμή σε στρατηγικό κέρδος ή αν απλώς κέρδισε λίγο χρόνο πριν από μια νέα σύγκρουση.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ λέει πως ενέκρινε τη συμφωνία

Ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ο αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε την Πέμπτη (18/6) ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης (MoU) μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, παρότι είχε διαφορετική άποψη, αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν κι άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν και του Μετώπου της Αντίστασης.



Σε μήνυμα που απηύθυνε προς τον ιρανικό λαό, ο αγιατολάχ Χαμενεΐ τόνισε πως ο πρόεδρος Πεζεσκιάν, ως επικεφαλής του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ανέλαβε την ευθύνη να εξασφαλίσει πως με τη συμφωνία διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Ιράν, ενώ δεσμεύτηκε πως δεν θα υποκύψει σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον εγείρει υπερβολικές αξιώσεις.



Διευκρίνισε επίσης πως οι μελλοντικές «πρόσωπο με πρόσωπο» διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν συνεπάγονται αποδοχή των θέσεων του «εχθρού».