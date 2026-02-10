Γιατί το Μέγαρο Μαξίμου απαντά στον Βενιζέλο - Η σύγκλιση με Καραμανλή, Σαμαρά και οι κεντρώοι

Το Μέγαρο Μαξίμου σήκωσε το γάντι και απάντησε στα «καρφιά» του Ευάγγελου Βενιζέλου για αναθεωρητικό λαϊκισμό σε ένα «θερμό» μέτωπο, που μπορεί προς το παρόν να εστιάζει στη Συνταγματική Αναθεώρηση έχει, ωστόσο, ξεκάθαρη προβολή στην επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Αφού η κυβέρνηση διά του Παύλου Μαρινάκη αντιπαρήλθε τις αιτιάσεις του πρώην Αντιπροέδρου της κυβέρνησης Σαμαρά περί αναθεωρητικού λαϊκισμού, πέρασε στην αντεπίθεση υπενθυμίζοντας ότι ο διαμορφωτής του άρθρου 86 στη σημερινή του μορφή είναι ο κ. Βενιζέλος.

«Στη Συνταγματική Αναθεώρηση του 2001 προσετέθησαν το αμελλητί, δηλαδή, μόλις σκοντάψει η Δικαιοσύνη πάνω σε ένα όνομα κυβερνητικού στελέχους σταματάει την οποιαδήποτε έρευνα, η προκαταρκτική έρευνα και η αποσβεστική προθεσμία» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και τόνισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει εισηγηθεί την αναθεώρηση του άρθρου 86 από το 2006, όταν νέος τότε βουλευτής προσπαθούσε να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες για το θέμα υπογραφές.

Υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος επισημαίνει, εξάλλου, ότι ο κ. Βενιζέλος δεν απήντησε επί της ουσίας στα κυβερνητικά επιχειρήματα, όταν χθες το απόγευμα επανέλαβε τις αιτιάσεις του περί «συγκάλυψης των υπουργικών ευθυνών στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών» επιμένοντας στην κριτική του ότι η κυβέρνηση καταστρατήγησε το άρθρο 86.

Η σύγκλιση με Καραμανλή, Σαμαρά και το ακροατήριο των κεντρώων

Είναι σαφές ότι στην κυβέρνηση έχουν αποφασίσει να μην αφήνουν αναπάντητες τις αιχμές Βενιζέλου αναγνωρίζοντας ότι ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απευθύνεται σε ένα κρίσιμο για την εκλογική προοπτική της Νέας Δημοκρατίας ακροατήριο, που έχει ως αναφορά του τον χώρο του Κέντρου.

Επίσης, στο Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την όψιμη, όπως τη χαρακτηρίζουν, σύγκλιση του κ. Βενιζέλου με τους ιδιαιτέρως επικριτικούς κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη πρώην πρωθυπουργούς, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά.

Υπ' αυτό το πρίσμα, κεντρικό κυβερνητικό στέλεχος αναγνωρίζει πίσω από την κριτική του κ. Βενιζέλου ότι «η αναθεώρηση δεν είναι πολιτικό παίγνιο για τη δημιουργία δήθεν μεταρρυθμιστικών εντυπώσεων ή για την άσκηση λαϊκίστικης δημαγωγίας» και ότι «το συναινετικό κλίμα δεν διαμορφώνεται ξαφνικά και μόνο για την αναθεώρηση» την προσπάθεια απονομιμοποίησης της όλης διαδικασίας.

Η ίδια πηγή σημειώνει ότι αυτή η προσπάθεια έχει ως στόχο να βγάλει από τη δύσκολη θέση το ΠΑΣΟΚ και να προσφέρει νομιμοποιητική βάση στο «όχι σε όλα», που φαίνεται να υιοθετεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε αυτό το πλαίσιο είναι αξιοσημείωτο ότι κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι «στο τέλος θα κριθεί η στάση καθενός. Εδώ δεν υπάρχουν «ναι» ή «όχι» με αστερίσκους. Υπάρχουν τα «ναι» και υπάρχουν και τα «όχι».

Χαρακτηρίζουν, δε, «ομολογία ήττας και φτηνό τακτικισμό» τη διαφαινόμενη απόφαση του ΠΑΣΟΚ να μην δώσει αυξημένη πλειοψηφία των 180 στην προτείνουσα Βουλή σε κανένα από τα προτεινόμενα από την κυβέρνηση προς αναθεώρηση άρθρα. «Είναι ευκαιρία, εφόσον συμφωνούμε σε κάποιες ιστορικές αλλαγές. Kανένας δεν μας λέει, ότι την ίδια ακριβώς δυνατότητα θα την έχουμε μετά. Αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες» τονίζουν οι ίδιες πηγές επιχειρώντας να καταδείξουν ενώπιον των ψηφοφόρων ότι ο αρνητής του διαλόγου, της συνεννόησης και της προοπτικής συναίνεσης είναι το ΠΑΣΟΚ.