Γιατί το τηλεφώνημα εξακολουθεί να είναι ο πιο ουσιαστικός τρόπος επικοινωνίας

Στην εποχή των social media και των εφαρμογών ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων, το παραδοσιακό τηλεφώνημα παραμένει η πιο ουσιαστική μορφή επικοινωνίας και ο καλύτερος τρόπος για να δείξεις σε κάποιον ότι νοιάζεσαι.

Παρά την άνοδο των γραπτών μηνυμάτων, πάνω από τους μισούς Βρετανούς εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ένα τηλεφώνημα είναι ο πιο ουσιαστικός τρόπος για να συνδεθούν με κάποιον. Έρευνα σε 2.000 ενήλικες αποκάλυψε ότι το 55% πιστεύει ότι η πραγματοποίηση ενός τηλεφωνήματος δείχνει περισσότερο νοιάξιμο από οποιαδήποτε άλλη μορφή ψηφιακής επικοινωνίας.



Ένα εντυπωσιακό 84% δήλωσε ότι το να ακούν τη φωνή ενός άλλου ατόμου εμβαθύνει τη συναισθηματική τους σύνδεση και το 58% από τα άτομα που προτιμούν τις φωνητικές κλήσεις απολαμβάνουν να αισθάνονται τον τόνο και το συναίσθημα του ατόμου στην άλλη άκρη της συνομιλίας. Πολλοί πιστεύουν επίσης ότι μια κουβεντούλα στο τηλέφωνο με ένα αγαπημένο τους πρόσωπο φτιάχνει αμέσως τη διάθεσή τους.

Θετικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία

Σχεδόν οι μισοί πιστεύουν ότι τα τακτικά τηλεφωνήματα ή βιντεοκλήσεις με άτομα που αγαπούν θα είχαν μακροπρόθεσμες θετικές επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία και ευεξία.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι ο μέσος ενήλικας αφιερώνει περίπου τον ίδιο χρόνο στέλνοντας φωνητικά μηνύματα με αυτόν που αφιερώνει σε κλήσεις -περίπου 25 λεπτά την ημέρα. Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στο γεγονός ότι το 28% όσων στέλνουν φωνητικά μηνύματα τα βρίσκουν χρήσιμα για τη διατήρηση μιας συναισθηματικής σύνδεσης, ενώ είναι πιο γρήγορα από μια κλήση, σύμφωνα με την έρευνα που παρουσιάζει η Mirror.



Ένας στους δέκα κάνει καθημερινά τηλεφωνήματα σε άτομα που αγαπάει και το 34% τηλεφωνεί σε ένα αγαπημένο του πρόσωπο αρκετές φορές την εβδομάδα. Παρατηρήθηκε ότι αυτές οι αλληλεπιδράσεις κάνουν τους περισσότερους ανθρώπους να αισθάνονται πιο ευτυχισμένοι, πιο συνδεδεμένοι και πιο αγαπημένοι.



Με την πλήρη διακοπή λειτουργίας των δικτύων 3G μέχρι το τέλος του 2025, ένας στους πέντε χρήστες κινητών τηλεφώνων δεν είναι σίγουρος για το αν η συσκευή του είναι συμβατή με τα νεότερα δίκτυα 4G.

Κατά συνέπεια, το 33% ανησυχεί για το αν οι φίλοι ή τα μέλη της οικογένειάς του θα είναι σε θέση να διαχειριστούν τη μετάβαση, σύμφωνα με στοιχεία του OnePoll.com.

