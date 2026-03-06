Γιατί βάφουν λευκούς τους κορμούς των δέντρων την άνοιξη

Στις αρχές της άνοιξης δεν είναι ασυνήθιστο να βλέπει κανείς δέντρα –κυρίως οπωροφόρα– με τον κορμό τους καλυμμένο από ένα έντονο λευκό στρώμα. Η πρακτική αυτή χρησιμοποιείται ευρέως τόσο σε καλλιέργειες όσο και σε κήπους, καθώς συμβάλλει στην προστασία των δέντρων από διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Το λευκό αυτό υλικό είναι συνήθως ασβέστης διαλυμένος σε νερό, μια μορφή ασβέστωσης που εφαρμόζεται στον κορμό. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα προστατευτικό στρώμα που βοηθά το δέντρο να αντέξει τις απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας, οι οποίες είναι συχνές στις μεταβατικές εποχές μετά τον χειμώνα.

Δες προβλήματα προλαμβάνει αυτή η πρακτική και γιατί θεωρείται τόσο σημαντική για την υγεία των δέντρων.