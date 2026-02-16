Γιατί (ξαφνικά) μπαίνει «θέμα Τσίπρα»;

Την τελευταία εβδομάδα πολλοί ήταν εκείνοι που θέτουν εκ νέου «θέμα Τσίπρα». Κυρίως για το χρόνο επιλογής της επίσημης ανακοίνωσης.



Και, όμως, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να μελετά με ευλάβεια, όπως λένε οι συνεργάτες του, την πολιτική επικαιρότητα, με ό,τι σημαίνει αυτό, αλλά οι δικές του επιλογές παραμένουν σταθερές.



«Πιέζεται», όπως λέγεται, κυρίως από τους πολίτες και τους παράγοντες εκείνους που θα επιθυμούσαν να ξεκαθαρίσει το όλο θέμα. Αλλά «θέμα» δεν τίθεται. Ο ίδιος φέρεται αποφασισμένος να ακολουθήσει τη αποκλειστικά δική του στρατηγική. Η «Ιθάκη» έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Και οι παρεμβάσεις του είναι πλέον πολιτικές και επι του παρόντος. Κερδίζοντας την επικοινωνία στοχεύει πλέον στην πολιτική παρουσία με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα.



Και αυτή δεν είναι άλλη από την ήδη εμφατική παρουσία του, σε όλα τα πολιτικά γεγονότα. Οπως λένε, και πολιτικοι παράγοντες «μέχρι τον Μάιο τίποτε δεν θα είναι το ίδιο»…