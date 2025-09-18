Γιατρός από την Αμαλιάδα έπεσε θύμα κλοπής στο μετρό και... ζητιάνεψε για να γυρίσει στον τόπο του

Θύμα ληστείας έπεσε ο διευθυντής Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αμαλιάδας την Τετάρτη (17/9) στο μετρό της Αθήνας όταν καθώς κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο για να συμμετάσχει σε επαγγελματικό συνέδριο, άγνωστοι του άρπαξαν το πορτοφόλι με αποτέλεσμα ο ίδιος να χρειαστεί να... ζητιανέψει για να καταφέρει να γυρίσει στον τόπο του.

Σύμφωνα με την καταγγελία του Βαγγέλη Δημητρόπουλο, άγνωστοι αφαίρεσαν το πορτοφόλι του που περιείχε χρήματα, ταυτότητα, κάρτες και διπλώματα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί ούτε να ταξιδέψει ούτε να επιστρέψει στο σπίτι του.

Ο διευθυντής Επειγόντων περιέγραψε ότι μπήκε στο μετρό από το Περιστέρι, αλλά στο Σύνταγμα επικράτησε συνωστισμός λόγω καθυστερήσεων και, όπως εξήγησε, «μέσα σε αυτό το σκηνικό, το πορτοφόλι μου έκανε φτερά». Όταν έφτασε στο αεροδρόμιο και χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει το πορτοφόλι του, διαπίστωσε ότι είχαν αφαιρεθεί χρήματα, κάρτες, ταυτότητα και διπλώματα.

«Άρχισα να ζητιανεύω»

Αδυνατώντας να ταξιδέψει ή να επιστρέψει στον Πύργο, δήλωσε στην ΕΡΤ πως «άπλωσα το χέρι και άρχισα να ζητιανεύω». Κατάφερε να συγκεντρώσει 23 ευρώ από επιβάτες, τα οποία χρησιμοποίησε για να επιστρέψει.

Λίγη ώρα αργότερα, το πορτοφόλι του βρέθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Αμπελοκήπων, ωστόσο χωρίς χρήματα. Οι κάρτες είχαν ήδη ακυρωθεί, ενώ ο ίδιος προχώρησε σε μήνυση κατά αγνώστων.