Γιατρός που νόσησε με Έμπολα πηγαίνει στη Γερμανία για θεραπεία - «Το εμβόλιο θα πάρει έως 9 μήνες»

Στη Γερμανία από το Κονγκό μεταφέρθηκε αεροπορικώς ένας Αμερικανός γιατρός που προσβλήθηκε από Έμπολα, έχοντας στο πλευρό τη σύζυγό του και τα τέσσερα παιδιά τους, την ίδια ώρα που ο ΠΟΥ συνεχίζει να εκφράζει μεγάλη ανησυχία για την «κλίμακα και την ταχύτητα» του νέου ξεσπάσματος του ιού σε αφρικανικές χώρες.

Μέχρι στιγμής οι Αρχές έχουν καταγράψει 139 ύποπτους θανάτους και περισσότερα από 600 κρούσματα του νέου στελέχους του ιού, με το όνομα Bundibugyo, για το οποίο δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο και φάρμακο. Η επιδημία, που έχει εξαπλωθεί και σε αστικές περιοχές στο Κονγκό ενώ επηρεάζει και την Ουγκάντα, οδήγησε σε κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία που απαιτεί διεθνή ανταπόκριση.

Ο δρ. Πίτερ Στάφορντ, χειρουργός και επικεφαλής της χριστιανικής ιεραποστολικής οργάνωσης Serge, δήλωσε ότι χειρούργησε εν αγνοία του έναν ασθενή με Έμπολα πριν εντοπιστεί το ξέσπασμα της επιδημίας.

Η σύζυγός του, Ρεμπέκα Στάφορντ, επίσης γιατρός, καθώς και τα παιδιά τους, παρακολουθούνται για συμπτώματα της νόσου.

«Φορούσε πλήρη εξοπλισμό αλλά κόλλησε»

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, ο γιατρός μόλις που μπορούσε να σταθεί όρθιος μόνος του όταν αναχώρησε για τη Γερμανία, σύμφωνα με δύο στελέχη της χριστιανικής ιεραποστολικής οργάνωσης όπου εργαζόταν. Ο δρ. Σκοτ Μάιρ, περιφερειακός διευθυντής της Serge, δήλωσε στο NBC News ότι ο Στάφορντ «έδειχνε πραγματικά εξαντλημένος και πολύ άρρωστος» όταν έφευγε.

«Υπήρχαν άνθρωποι με πλήρη -το λέμε PPE- ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και ήταν πλήρως καλυμμένοι, ενώ εκείνος κρατιόταν πάνω τους μετά βίας, αρκετά δυνατός για να περπατήσει».

Ο Στάφορντ εργαζόταν στο νοσοκομείο Νιανκούντε, στην επαρχία Ιτούρι του Κονγκό, όπου εντοπίστηκε πρώτη φορά το νέο ξέσπασμα του Έμπολα και μέχρι στιγμής βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδημίας.

Ο Αμερικανός γιατρός είχε χειρουργήσει έναν 33χρονο ασθενή με έντονους κοιλιακούς πόνους. Οι γιατροί αρχικά πίστευαν ότι ο ασθενής είχε λοίμωξη στη χοληδόχο κύστη, αλλά, σύμφωνα με τον Μάιρ, ο Στάφορντ «πραγματοποίησε κοιλιακή επέμβαση και διαπίστωσε ότι η χοληδόχος κύστη ήταν φυσιολογική και έκλεισε την τομή, όμως ο ασθενής πέθανε την επόμενη ημέρα». Ο ασθενής θάφτηκε προτού μπορέσει να εξεταστεί για Έμπολα, αλλά ο Στάφορντ εμφάνισε συμπτώματα και βρέθηκε θετικός την Κυριακή (17/5).

Ο Μάιρ περιέγραψε τον Στάφορντ ως «έναν εξαιρετικά σχολαστικό επαγγελματία και, σε κάθε χειρουργική επέμβαση που πραγματοποιεί, φορούσε πλήρη αποστειρωμένη προστατευτική ενδυμασία, γάντια, σκούφο και γυαλιά. Αλλά αυτό δεν αρκεί πάντα για να αποτραπεί η έκθεση στον Έμπολα».

Χαμηλός κίνδυνος για παγκόσμια πανδημία, σοβαρή απειλή για την Αφρική

Σε επικαιροποιημένη ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα Τετάρτη (20/5), ο ΠΟΥ ανέφερε ότι υπάρχουν πλέον περισσότερα από 600 ύποπτα κρούσματα και 139 ύποπτοι θάνατοι από τον ιό, κυρίως στο Κονγκό. Με δύο κρούσματα και έναν ύποπτο θάνατο στη γειτονική Ουγκάντα, ο οργανισμός δήλωσε ότι ο κίνδυνος παγκόσμιας πανδημίας είναι πολύ χαμηλός, αλλά η απειλή για τις χώρες της περιοχής είναι σοβαρή.

«Περιμένουμε ότι αυτοί οι αριθμοί θα συνεχίσουν να αυξάνονται», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους. «Γνωρίζουμε ότι η κλίμακα της επιδημίας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι πολύ μεγαλύτερη».

Κόντρα ΠΟΥ-Ρούμπιο για «καθυστερημένη αντίδραση»

Ο γενικός διευθυντής απάντησε επίσης στην κριτική του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με την αντίδραση του οργανισμού στον Έμπολα. Ο Ρούμπιο δήλωσε την Τρίτη ότι η αντίδραση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ήταν «λίγο καθυστερημένη».

«Είναι προφανές ότι την ηγεσία θα έχουν τα Κέντρα Ελέγχου Νοσημάτων και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος δυστυχώς άργησε λίγο να εντοπίσει αυτή την κατάσταση», είπε ο Ρούμπιο. Ωστόσο, ο επικεφαλής του ΠΟΥ αντέδρασε, λέγοντας στη Γενεύη ότι «ίσως όσα είπε ο υπουργός, να οφείλονται σε έλλειψη κατανόησης του τρόπου λειτουργίας των Διεθνών Υγειονομικών Κανονισμών (IHR) και των αρμοδιοτήτων του ΠΟΥ και άλλων φορέων».

«Σε 6 έως 9 μήνες το εμβόλιο για το νέο στέλεχος»

Δόσεις του «πιο ελπιδοφόρου» πιθανού εμβολίου κατά του νέου στέλεχους του ιού Έμπολα, του Bundibugyo, δεν θα είναι διαθέσιμες πριν από 6 έως 9 μήνες, δήλωσε την Τετάρτη (20/5) ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Αξιωματούχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας τόνισαν ότι, κατά την εκτίμησή τους, η νόσος μπορεί να άρχισε να εξαπλώνεται «πριν από μερικούς μήνες», με την επίδραση ενός «υπερμεταδοτικού γεγονότος», πιθανόν μιας κηδείας, στις αρχές Μαΐου.

Η κατάσταση ασφαλείας στην επαρχία Ιτούρι, όπου περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί τους τελευταίους μήνες λόγω ένοπλων συγκρούσεων, έχει δυσκολέψει τις προσπάθειες εντοπισμού της νόσου, υπογράμμισε ο γενικός διεθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους. Οι υγειονομικές δομές δεν μπορούν να παρέχουν περίθαλψη ή επιτήρηση επιδημιών όταν οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας εγκαταλείπουν την περιοχή, πρόσθεσε.

Άλλες ασθένειες που είναι ενδημικές στην περιοχή, όπως η ελονοσία και ο τυφοειδής πυρετός, έχουν τα ίδια αρχικά συμπτώματα με τον Έμπολα, κάτι που μπορεί επίσης να καθυστερήσει τη διάγνωση, συμπλήρωσε.

Ο δρ Βασί Μούρθι, επικεφαλής του σχεδίου έρευνας και ανάπτυξης του ΠΟΥ, δήλωσε ότι το πιο ελπιδοφόρο πιθανό εμβόλιο κατά του νέου στελέχους του ιού, βασίζεται στην ίδια τεχνολογία με τα εμβόλια Έμπολα που στοχεύουν το προηγούμενο στέλεχος Ζαΐρ.

«Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμες δόσεις για κλινικές δοκιμές. Οι πληροφορίες που έχουμε δείχνουν ότι αυτό πιθανότατα θα χρειαστεί έξι έως εννέα μήνες», εξήγησε. Δόσεις μιας εναλλακτικής λύσης, που χρησιμοποιεί την ίδια πλατφόρμα που ανέπτυξε το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης για τα εμβόλια Covid της AstraZeneca, θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμες για κλινικές δοκιμές μέσα σε δύο έως τρεις μήνες, είπε -αλλά υπάρχει «μεγάλη αβεβαιότητα», καθώς δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα δεδομένα από δοκιμές αποτελεσματικότητας σε ζώα.

Μοντέλα του Imperial College του Λονδίνου υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να υπάρχουν ήδη περισσότερα από 1.000 κρούσματα Έμπολα στην πληγείσα περιοχή. Αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης ότι προβλήματα πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων των συχνών ακυρώσεων πτήσεων, δυσκολεύουν τις προσπάθειες μεταφοράς τεστ και άλλων προμηθειών στην επαρχία Ιτούρι.

«Η απόλυτη προτεραιότητά μας τώρα είναι να εντοπίσουμε όλες τις υπάρχουσες αλυσίδες μετάδοσης», δήλωσε ο Τσίκγουε Ιχεκβεάζου, επικεφαλής εκτάκτων αναγκών του ΠΟΥ. «Αυτό θα μας επιτρέψει να καθορίσουμε πραγματικά την κλίμακα της επιδημίας και να μπορέσουμε να προσφέρουμε φροντίδα».