Gigabyte MO27Q28G: 27 ιντσών και με λεπτά περιθώρια, ιδανικό monitor για gaming και δουλειά

Η Gigabyte MO27Q28G είναι μια οθόνη QHD διαγωνίου 27ιντσών που συνδυάζει απόδοση gaming με πρακτικότητα για καθημερινή χρήση. Το panel της είναι IPS και υποστηρίζει ανανέωση εικόνας στα 180Hz, απευθυνόμενη κυρίως σε mainstream χρήστες που θέλουν καθαρή εικόνα χωρίς να πληρώσουν υπερβολικά μεγάλα ποσά.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της

Υποστηρίζει ανάλυση 2560x1440 (QHD) και αποδίδει τέλεια κρατώντας ισορροπία μεταξύ ευκρίνειας και ταχύτητας. Η ταχύτητα ανανέωσης 180Hz κάνει τα παιχνίδια και τα βίντεο να έχουν πιο ομαλή ροή, ενώ ο χρόνος απόκρισης 1ms μειώνει τα είδωλα, κάτι που είναι ιδανικό ειδικά στα του gaming.

Καλύπτει το 95% των χρωμάτων για ζωντανή εικόνα σε gaming και editing και σε ό,τι αφορά τις θύρες, προσφέρει 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, USB-C με ενέργεια 65W και ένα USB hub. Η επιλογή για ρυθμίσεις σε ύψος και κλίση την κάνουν και εύκολη σε τοποθέτηση σε κάθε γραφείο.



Απόδοση σε gaming και multimedia

Στα του gaming, «τρέχει» ομαλά παλαιότερα και σύγχρονα games, στα 144+ fps με ενεργοποιημένο το VRR (FreeSync Premium). Η τεχνολογία Black Equalizer βελτιώνει τις σκοτεινές σκηνές χωρίς να τις υπερφωτίζει, ενώ για τις ταινίες και τις υπηρεσίες ροής (streaming), τα 350 nits φωτεινότητας και το HDR400 δίνουν μια καλή αντίθεση.

Σε επίπεδο εργασίας, το KVM switch επιτρέπει τον έλεγχο δύο PCs από το ίδιο το πάνελ, κάτι που κάνει την MO27Q28G, ιδανική για μια εγκατάσταση με πολλαπλά συστήματα (πχ. laptop και desktop).



Σχεδιασμός και άνεση

Το design με τα λεπτά περιθώρια και την matte επικάλυψη είναι πολύ ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό. Η ρυθμιζόμενη βάση βοηθάει στην εργονομία, ενώ παρέχεται και VESA mount για τοποθέτηση σε τοίχο.

Το menu στην οθόνη είναι απλό στη χρήση και όλα γίνονται με το πάτημα ενός πλήκτρου, επιτρέποντας στον χρήστη να κάνει έως και γρήγορες αλλαγές ρυθμίσεων. Τέλος, η χαμηλή της κατανάλωση (40W) και τα 2 ηχεία 2W μπορούν να καλύψουν όλες τις βασικές ανάγκες.



Συνολικά, η MO27Q28G είναι μια έξυπνη επιλογή για όποιον θέλει ένα ποιοτικό monitor χωρίς να πληρώσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό.