Γιγαντιαία πυρκαγιά κατέστρεψε ναό του 19ου αιώνα στο Άμστερνταμ

Μια γιγαντιαία πυρκαγιά κατέστρεψε σήμερα έναν ναό στο Άμστερνταμ, που χρονολογείτο από τον 19ο αιώνα, με την Ολλανδία να περνάει μια τεταμένη παραμονή Πρωτοχρονιάς, με δύο θανάτους που συνδέονται με πυροτεχνήματα και πρωτοφανή βία κατά της αστυνομίας.



Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο τις πρώτες πρωινές ώρες στο Vondelkerk, ένα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο, με θέα ένα από τα κυριότερα πάρκα της πόλης από το 1872.



Ο πύργος ύψους 50 μέτρων κατέρρευσε και η στέγη υπέστη σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με τις αρχές του Άμστερνταμ.

Η ιστορική εκκλησία, που χτίστηκε το 1880 κοντά στο Vondelpark, έχασε τον πύργο της, μέρος του κεντρικού τμήματος και μεγάλο μέρος της στέγης της, αλλά οι πλευρικοί τοίχοι παραμένουν όρθιοι, χωρίς περαιτέρω κίνδυνο κατάρρευσης, ανέφερε η Hart van Nederland.



Οι κάτοικοι αρχίζουν να συνειδητοποιούν την καταστροφή. Η Marielle Bakker, 55 ετών, η οποία ζει λίγους δρόμους πιο κάτω, δήλωσε στην εφημερίδα Het Parool το πρωί της Πέμπτης (1/1): «Χθες γιορτάζαμε στο σπίτι μας. Δεν προσέξαμε, δεν μυρίσαμε και δεν ακούσαμε τίποτα. Νομίζω ότι είναι πολύ κρίμα. Ελπίζω ότι, όπως και με την Notre Dame, πολλοί ιδιοκτήτες επιχειρήσεων θα θελήσουν να βοηθήσουν ώστε να ανακαινιστεί».