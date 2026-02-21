Γιγάντιο νέφος cumulonimbus προκάλεσε το ισχυρό μπουρίνι στην Αττική - Η ανάλυση Καλλιάνου

Ένα ξαφνικό μπουρίνι αναστάτωσε την Αττική το απόγευμα του Σαββάτου (21/2) με ισχυρή νεροποντή και χαλάζι να χτυπά τα ανατολικά και νότια του νομού.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιάννη Καλλιάνο, η αιτία της έντονης αυτής δραστηριότητας ήταν η δημιουργία ενός νέφους τύπου cumulonimbus με πολύ μεγάλη κατακόρυφη έκταση. «Τα δορυφορικά δεδομένα κατέγραψαν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στην κορυφή του νέφους (περίπου −53°C), ένδειξη ότι η κορυφή έφτασε κοντά στα 10 χιλιόμετρα ύψος.

Παράλληλα, ο αρνητικός ρυθμός ψύξης της κορυφής έδειξε ενεργή και ισχυρή ανοδική κίνηση στο εσωτερικό του νέφους, ενώ η διάρκεια ζωής του συστήματος και η φάση πλήρους ανάπτυξης (mature stage) επιβεβαιώνουν ότι δεν επρόκειτο για ένα σύντομο, παροδικό φαινόμενο αλλά για μια καλά οργανωμένη καταιγιδοφόρο δομή.

Τι είναι τα νέφη cumulonimbus

Τα cumulonimbus (CB) χαρακτηρίζονται από έντονα ανοδικά και καθοδικά ρεύματα, ισχυρή ηλεκτρική δραστηριότητα και δυναμικές μικροφυσικές διεργασίες στο εσωτερικό τους. Οι ισχυρές ανοδικές κινήσεις επιτρέπουν στα υδροσταγονίδια να ανυψώνονται σε πολύ ψυχρά στρώματα της ατμόσφαιρας, όπου παγώνουν και μπορούν να εξελιχθούν σε χαλαζόκοκκους πριν πέσουν στο έδαφος.

Η καταγεγραμμένη πυκνή ηλεκτρική δραστηριότητα σχεδόν κατά μήκος των ακτών της νότιας Αττικής και οι υψηλές ανακλαστικότητες ραντάρ επιβεβαιώνουν την ένταση της καταιγίδας, η οποία παρήγαγε τοπικά ισχυρή βροχόπτωση και χαλαζόπτωση, χαρακτηριστικά τυπικά ενός καλά ανεπτυγμένου και ενεργού cumulonimbus.

Το πιο εντυπωσιακό απ' όλα είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις ισχυρών καταιγίδων, όπως σήμερα, ο παρατηρητής στο έδαφος δεν διακρίνει οπτικά την πλήρη κατακόρυφη ανάπτυξη του cumulonimbus, διότι αυτό καλύπτεται από εκτεταμένα στρώματα μεσαίων και χαμηλών νεφώσεων. Ωστόσο, πάνω από το νεφικό αυτό "πέπλο" αναπτύσσεται η κύρια καταιγιδοφόρος δομή, η οποία σε ιδιαίτερα έντονες καταιγίδες μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 35.000 - 40.000 πόδια (περίπου 10-12 km), αποκτώντας σημαντική κατακόρυφη έκταση και δυναμική ένταση».