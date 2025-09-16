Gigi Hadid: Το super model με το αγαλματένιο κορμί μετέτρεψε τη Νέα Υόρκη σε προσωπική της πασαρέλα

Μόλις μια μέρα μετά την βραδινή, ρομαντική βόλτα με τον σύντροφό της Μπράντλεϊ Κούπερ που απαθανατίστηκε από τους παπαράτσι και η Τζίτζι Χαντίντ μετέτρεψε τους πλακόστρωτους δρόμους του Σόχο της Νέας Υόρκης σε ολόδική της πασαρέλα.

Φορώντας μια ολόσωμη, τζιν φόρμα σε σκούρο μπλε χρώμα, με κοψίματα στους μηρούς και μποτάκια μέχρι τον αστράγαλο και με τα μαλλιά της πιασμένα κότσο, το 30χρονο super model και μητέρα της 4χρονης Khai που έχει αποκτήσει με τον Zayn Malik, φωτογραφήθηκε για το γνωστό brand Maybelline, μια συνεργασία που έχει ξεκινήσει από το 2015.

Το αγαλματένιο της κορμί, τόνιζε ακόμα περισσότερο, μια μαύρη, δερμάτινη ζώνη - κορσές και φυσικά το μακιγιάζ της ήταν αψεγάδιαστο. Έντονο eyeliner και nude χείλη που αναδείκνυαν με τον καλύτερο τρόπο τα χαρακτηριστικά της.

(Photo by Raymond Hall/GC Images)

Όσον αφορά στη σχέση της με τον Μπράντλεϊ Κούπερ, πηγή αναφέρει στο Page Six: «Μπορεί να της κάνει πρόταση γάμου τους επόμενους δύο μήνες».

Θυμίζουμε ότι και ο ηθοποιός έχει μια κόρη, την Lea De Seine, επτά ετών, που έχει απoκτήσει με την 39χρονη πρώην σύζυγό του Irina Shayk, αλλά σκέφτονται να μεγαλώσουν την οικογένειά τους « καθώς είναι ήδη πολύ ευτυχισμένοι και ζουν στην δική τους «φούσκα» αναφέρει η ίδια πηγή.