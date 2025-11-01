Ελλάδα Κρήτη Βεντέτα Δολοφονίες Θάνατοι Local News

«Γίνεται πόλεμος στα Βορίζια» - Έντρομη γυναίκα μαθαίνει στον αέρα τον θάνατο συγχωριανού της

Συγκλονιστικό βίντεο με κάτοικο του χωριού να περιγράφει τον εφιάλτη της και το άγριο σκηνικό της βεντέτας που βύθισε στο πένθος την Κρήτη.

Πάνοπλος αστυνομικός στα Βορίζια/Φωτ. EUROKINISSI
Πάνοπλος αστυνομικός στα Βορίζια/Φωτ. EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Συγκλονιστική είναι η στιγμή που μια γυναίκα, κάτοικος στα Βορίζια Ηρακλείου, περιγράφει στην κάμερα τον εφιάλτη που έζησε κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών το πρωί του Σαββάτου και ταυτόχρονα την ενημερώνουν για τον έναν εκ των δύο νεκρών.

«Ανατινάξανε ένα σπίτι και μετά βγήκανε τα καλάσνικοφ, τα αντίποινα. Αυτή τη στιγμή στο χωριό γίνεται πόλεμος, μεγάλη βεντέτα. Υπάρχουν δύο νεκροί, είμαι τρομοκρατημένη» λέει η κάτοικος, όταν ξαφνικά την ενημερώνουν για την ταυτότητα του ενός νεκρού και δεν μπορεί να κρύψει την ταραχή της.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Κρήτη Βεντέτα Δολοφονίες Θάνατοι Local News

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader