Gio Kay: «Δεν θέλω να μιλήσω στον Φασουλή - Θα γίνω ευρωβουλευτής, έχω πολύ κοινό, πολλή επιρροή»

Για ακόμη μία φορά ο Gio Kay ξεκαθάρισε τη θέση ως προς το θέμα της πολιτικής επιμένοντας πως δεν έκανε πλάκα όταν δήλωνε πως θέλει να κατέβει για ευρωβουλευτής. Ο Ελληνοαμερικάνος μουσικός παραγωγός αποκάλυψε επίσης πως δεν θέλει ποτέ να ξαναδεί μπροστά του τον Σταμάτη Φασουλή, μετά την κόντρα που είχαν στο «J2US».

«Όλα τέλεια, οι εταιρίες τρέχουν, το ριάλιτι σκάει σε δύο εβδομάδες και μετά ευρωβουλευτής να το θυμάστε αυτό. Δεν με πιστέψατε; Δεν πάω πίσω τώρα, δεν μπορώ να πάω πίσω, έχω μαζέψει τον κόσμο και πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Έχω πολύ κοινό, πολλή επιρροή, αυτοί τα βλέπουν αυτά. Όλοι καταλαβαίνουν στο τέλος της ημέρας, ποιοι είναι ποιοι.

Το ίδιο που έγινε με τον κύριο Φασόλη, Φασουλή, συγγνώμη τα ελληνικά μου. Στο τέλος της σεζόν του σόου όλοι κατάλαβαν τι άνθρωπος είναι αυτός, όταν τα έλεγα εγώ στην αρχή όλοι έλεγαν ο Gio, τώρα κατάλαβαν όλοι. Δεν θα μιλήσω ποτέ στη ζωή μου μαζί του και δεν θέλω να τον δω», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Happy day».