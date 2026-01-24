Γιολάντα Μπαλαούρα: «Πολύ νωρίς συνειδητοποίησα ότι δεν είναι κάτι να σε γνωρίζει ο κόσμος στον δρόμο»

Η Γιολάντα Μπαλαούρα ήταν καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή “Καλύτερα Αργά” του Action 24 και έκανε μια αναδρομή στην πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση το 1985 στη δημόσια τηλεόραση. «Πήγαινα σχολείο, ήμουν στην Γ’ Λυκείου όταν έπαιζα στη σειρά του Δαλιανίδη “Τα λιονταράκια του κυρ-Ηλία”. Με την πρώτη έγινα αναγνωρίσιμη και αυτό είχε και τα καλά του, αλλά είχε και τον κίνδυνό του τον οποίο, τον απέφυγα ευτυχώς. Όλη αυτή η αναγνωρισιμότητα, κι όταν είσαι σε αυτή την ηλικία, μπορεί να είναι μια παγίδα να μην μπορείς να το διαχειριστείς, αλλά ευτυχώς το διαχειρίστηκα. Πολύ νωρίς δηλαδή συνειδητοποίησα ότι δεν είναι και κάτι να σε γνωρίζει ο κόσμος στον δρόμο».

«Ήταν πιο αγνά τα πράγματα»

«Τότε υπήρχαν δύο κανάλια, εμείς ήμασταν στην ΕΡΤ1 και στην ΥΕΝΕΔ ήταν ο “Ανδροκλής και τα λιοντάρια του”, νομίζω, γιατί έχουν περάσει και τόσα χρόνια και δεν τα θυμάμαι καλά. Τότε δεν ήταν αυτό που είναι τώρα με τις θεαματικότητες, ποιος θα κάνει τι και δεν είχε και πολλές επιλογές ο κόσμος. Έβλεπε αυτά τα δύο πράγματα. Ήταν πιο αγνά τα πράγματα. Δεν ξέρω, ήταν και η ηλικία μου που ήμουν 16 χρόνων».

«Γνωριζόμαστε από μωρά»

«Στη σειρά έπαιζε και ο Λαέρτης Μαλκότσης, μικρό παιδάκι τότε. Έχουμε μια οικειότητα η οποία έχει βάθος χρόνου. Οπότε όταν συναντηθήκαμε και στις πρόβες και στα γυρίσματα της σειράς “Παιχνίδια εκδίκησης”, είδαμε ότι έχουμε μια κεκτημένη οικειότητα. Όντως γνωριζόμαστε από παλιά. Εντάξει, χαθήκαμε κάποια στιγμή μέσα στη δουλειά, αλλά τον έχω δει στις παραστάσεις, γνωριζόμαστε από μωρά».