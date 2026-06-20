Γιώργος Χατζηπαύλου: «Από το Δημοτικό ήθελα να ανέβω στη σκηνή, δεν έχω εξηγήσει για ποιον λόγο»

Ο Γιώργος Χατζηπαύλου ήταν καλεσμένος στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα για το πώς γεννήθηκε η επιθυμία του να γίνει ηθοποιός και μάλιστα να βάλει το σχόλιο και την κριτική στα αστεία του.

«Άλλαξα τρία σχολεία στο Δημοτικό, γιατί ακολουθούσα τον πατέρα μου, που ήταν δάσκαλος. Βρέθηκα σε τρεις φάσεις της ζωής μου, από τα 6 ως τα 12, καινούριος στο σχολείο. Οπότε θυμάμαι να προσπαθώ να κάνω αστεία, να πουν αυτός είναι ωραίος τύπος ο καινούριος. Αργότερα όμως είδα ότι μ’ αρέσει πάρα πολύ να μην μεταφέρω μια ιστορία μόνο ως γεγονότα, αλλά να βάζω και την κριτική μου. Γιατί τώρα σε μια ιστορία που αφηγείσαι στους φίλους σου, το να πετάξεις και ένα αστείο είναι κριτική πάνω στο γεγονός. Δηλαδή λες και παραπάτησε ο Κώστας, έπεσε, είναι το γεγονός. Άμα πεις όπως ας πούμε κάθε φορά που θέλει να πάει από εδώ εκεί. Αυτό είναι σχόλιο».

«Ήταν ακαταμάχητη επιθυμία»

«Δεν έχω εξηγήσει μέσα μου για ποιον λόγο ήθελα να ανέβω στη σκηνή να το κάνω αυτό, αλλά ήταν ακαταμάχητη επιθυμία από ένα σημείο και μετά. Σε επικοινωνιακό επίπεδο όμως νομίζω ότι αυτό που ήταν η βάση του ίσως ήταν εκεί στο Δημοτικό. Και αμέσως μετά ότι είδα ότι αρέσει πάρα πολύ να μην περιγράφω απλά, να μην συζητάω απλά, να βρίσκω και κάτι που κάποιος δεν έχει δει, μια λεπτομέρεια, ένα σχόλιο».