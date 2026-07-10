Γιώργος Χρυσοστόμου: Η φωτογράφιση που τρέλανε τις γυναίκες

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου είναι για πολλές γυναίκες το απόλυτο αρσενικό και φαίνεται πως τελευταία έχει αρχίσει και ο ίδιος να το απολαμβάνει καθώς πληθαίνουν στα social media οι ημίγυμνες φωτογραφίες του που εξιτάρουν τις θαυμάστριες να του στέλνουν καρδούλες και ένας Θεός ξέρει τι άλλο στα μηνύματα!

Τώρα ο 45χρονος γοητευτικός ηθοποιός ανέβασε στο Instagram μια φωτογραφία του που είναι ημίγυμνος (φυσικά) και χαλαρός σε κάτι που θυμίζει σκηνή, ή κρεβάτι και διαβάζει το γαλλικό του βιβλίο!

«Ααα, το χόντρυνες», ήταν το σχόλιο που του έκανε η Σμαράγδα Καρύδη, ενώ η Εριέττα Μανούρη έσπευσε να γράψει: «Εδώ μιλάμε για κάποιον πίνακα ζωγραφικής δηλαδής».

Τη νέα τηλεοπτική σεζόν ο Χρυσοστόμου θα παίξει στη σειρά «Κάμπινγκ» του MEGA μαζί με τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο. Θα κάνει τον Σοφοκλή, τον εκκεντρικό διευθυντή του κάμπινγκ, που η εκκεντρική προσωπικότητά του θα φέρουν τα πάνω - κάτω στις ζωές των γύρω του.