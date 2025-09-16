Γιώργος Χρυσοστόμου: «Θα το σκεφτώ πολύ να ξαναβγώ σε παράσταση και να φαίνεται μέρος του σώματός μου»

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου μίλησε στο «Buongiorno» για τα social media, τα οποία γενικώς αποφεύγει, αλλά και για τις παραστάσεις που ήθελε να διακόψει επειδή τον τραβούσαν με κινητό τηλέφωνο να είναι στη σκηνή ημίγυμνος και έπειτα ανέβαζαν το βίντεο στο Ίντερνετ και γινόταν κακός χαμός! «Εγώ δεν είχα ποτέ μου Facebook. Υπήρχε ένα Instagram το οποίο άνοιξα όταν έκανα τη σειρά «Αγγελική» επί Covid. Τώρα άρχισα λίγο να ασχολούμαι. Διαπιστώνω πολλές φορές ένα μέτριο επίπεδο παιδείας και όχι μόρφωσης απαραίτητα. Πέρασα μια φάση που ήθελα να το κλείσω τελείως, μπορεί να μου ξανάρθει.

Είναι επιστημονικώς αποδεδειγμένο -και το έχω συζητήσει με νευροψυχίατρο αυτό- πως το σύστημά μας δεν είναι έτοιμο να δεχτεί, να απορροφήσει και να μεταβολίσει τόσο πολλή πληροφορία, τόσο γρήγορα. Σταμάτησα το σκρολάρισμα γιατί με στρέσαρε, μου δημιούργησε ταχυκαρδίες! Όλοι με ρωτάνε αν φλερτάρω εκεί πέρα και επιμένω πως όχι και διαπιστώνω πως είναι ένας χώρος, όπως και το Twitter που δεν ασχολούμαι καν, όπου πολύ εύκολα και με δειλία ο άλλος μπορεί να γίνει εκτονωτικός και επιθετικός το οποίο δεν με αφορά. Από κοντά δεν θα τα λέγαμε έτσι. Έλα δίπλα μου και πες τα μου, να ανταλλάξουμε -αν μη τι άλλο- τις ενέργειες!

«Έχω κάθε δικαίωμα»

Με τραβούσανε βίντεο στους Όρνιθες να είμαι ημίγυμνος και το έβαλαν στο TikTok συνοδευόμενο από ένα λαϊκό τραγούδι. Εμένα δεν με ρωτάει κανείς αν θέλω να μπει η περσόνα μου με ένα τραγούδι που δεν έχω επιλέξει εγώ. Κι αυτό είναι ένα ζήτημα για το ποια κομμάτια από τον εαυτό μου βγαίνουν χωρίς να με ρωτήσει κανένας! Απλά όλοι μετά πάνε στο κομμάτι γλεντάμε τον Γιώργο, κάνουμε κι ένα ειρωνικό σχόλιο, ανεβαίνουν οι αναπαραγωγές στον Θεό κι όλοι είναι χαρούμενοι, εκτός από μένα που είμαι το αντικείμενο. Σου λένε έτσι είναι τα social. Εμένα δεν μου αρέσει. Έχω κάθε δικαίωμα! Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Δεν πληρώνομαι για να με παίζουν στο TikTok. Aν μου δίνανε ένα 100αρικο το βιντεάκι θα το συζητούσαμε, αλλά δεν είναι έτσι.

«Στοπ η παράσταση, όλοι έξω»

Θα το σκεφτώ πολύ να ξαναβγώ σε παράσταση και να φαίνεται μέρος του σώματός μου. Ο κόσμος δεν ξέρει ότι απαγορεύεται με νομικές κυρώσεις να με βγάλεις βίντεο χωρίς να με ρωτήσεις. Αυτό ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Γιατί αν εγώ τραβάω εσένα που σε θαυμάζω και το κάνω στον δρόμο, θα με περάσεις για κάποιον περίεργο, θα μου κάνεις κάποια καταγγελία και επειδή ας πούμε με ξέρουν και δέκα άνθρωποι θα μου κάνεις cancel για πλάκα! Κάποια στιγμή, σε κρίσεις πανικού σκέφτηκα να μην παίξω ξανά σε παράσταση γιατί φοβήθηκα. Εμείς στις «Πέτρες» σταματούσαμε την παράσταση και λέγαμε κινητό ναι, στοπ η παράσταση. Όλοι έξω».