Γιώργος Κακοσαίος: «Αν έχω καβαλήσει το καλάμι, θα μου το πείτε εσείς»

Με ειλικρίνεια απάντησε ο Γιώργος Κακοσαίος σε ερώτηση για το αν θεωρεί πως η επιτυχία έχει επηρεάσει τη στάση του, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είναι ο ίδιος ο κατάλληλος άνθρωπος για να το κρίνει.

Μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star», με αφορμή τη συμμετοχή του στο «Πέφτει η νύχτα με ρυθμό» με τον Θοδωρή Μαραντίνη, ο νεαρός τραγουδιστής ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Αν έχω καβαλήσει το καλάμι, θα μου το πείτε εσείς».

«Μεγάλωσα μέσα στην επιτυχία»

Ο γιος του Γιάννη Πλούταρχου εξήγησε ότι η δημοσιότητα δεν μπήκε ξαφνικά στη ζωή του, καθώς από μικρό παιδί είχε βιώσει από κοντά όσα συνοδεύουν την επιτυχημένη πορεία του πατέρα του.

Όπως είπε, μεγάλωσε σε αυτό το περιβάλλον και γι' αυτό δεν ένιωσε ποτέ ότι η αναγνωρισιμότητα ήρθε απότομα στη δική του ζωή.

«Είμαι ευγνώμων για την αγάπη του κόσμου»

Ο Γιώργος Κακοσαίος δεν έκρυψε την ευγνωμοσύνη του για την ανταπόκριση που εισπράττει από το κοινό, τονίζοντας ότι προσπαθεί καθημερινά να ανταποδίδει αυτή την αγάπη μέσα από τη δουλειά και τη στάση του.

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα και νιώθω πραγματικά ευγνώμων για την αγάπη που δέχομαι από τον κόσμο. Προσπαθώ πάντα να την ανταποδίδω επί δέκα», ανέφερε.

Ο νεαρός καλλιτέχνης συνεχίζει τη μουσική του πορεία με σταθερά βήματα, επιλέγοντας να κρατά χαμηλούς τόνους, ενώ, όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις του, προτιμά να αφήνει το κοινό να κρίνει την πορεία και τη συμπεριφορά του.