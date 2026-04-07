Γιώργος Κακούσης: «Πρώτα εκείνος αποχώρησε, μετά ήρθε η καταγγελία σύμβασης», λένε πηγές από την ΕΡΤ

Ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης που βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης της ΓΣΕΕ και του Γιάννη Παναγόπουλου, έκανε μια ανάρτηση στο Facebook στην οποία αναφέρει πως παραβιάστηκε το τεκμήριο αθωότητάς του, ενώ σχολίασε και τη στάση της ΕΡΤ, στην οποία εργαζόταν μέχρι πρότινος, λέγοντας πως έσπευσε πρώτη από όλους να τον στιγματίσει!

Επίσημη απάντηση από την ΕΡΤ δεν υπήρξε, ωστόσο πηγές από τη δημόσια τηλεόραση αναφέρουν ότι ο Γιώργος Κακούσης ήταν εκείνος που πήρε την πρωτοβουλία να αποχωρήσει από την ΕΡΤ μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση στην οποία φερόταν ως εμπλεκόμενος, κακώς λοιπόν την κατηγορεί τώρα για «γρήγορα αντανακλαστικά» σε ό,τι αφορά την καταγγελία της σύμβασής του.

Επιπροσθέτως, υποστηρίζουν, πως η διακοπή της συνεργασίας του με την ΕΡΤ ήταν αυτονόητη καθώς ο ίδιος μετά την οικειοθελή αποχώρηση του σταμάτησε να προσφέρει τις δημοσιογραφικές του υπηρεσίες για τις οποίες άλλωστε είχε προσληφθεί.