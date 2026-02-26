Γιώργος Καπουτζίδης: Το σχόλιο εκνευρισμένου τηλεθεατή για τις «Σέρρες» που τον έκανε να γελάσει

Ο Γιώργος Καπουτζίδης ήταν καλεσμένος των Rainbow Mermaids και ανέφερε πως έχει διαβάσει πολλά κουφά στο Διαδίκτυο για τις «Σέρρες», ένα σχόλιο όμως τον άφησε εντελώς άφωνο! «Διάβασα ένα πάρα πολύ αστείο σχόλιο στο Twitter από κάποιον που ήταν πάρα πολύ εκνευρισμένος με τις «Σέρρες» και έλεγε: εντάξει, ωραία τους αποδεχτήκαμε. Ξέρουμε, υπάρχουν γκέι, όπως παλαιότερα υπήρχαν σιαμαίοι και στα αρχαία χρόνια υπήρχαν οι Κύκλωπες! Ποια ορατότητα και ποια συμπερίληψη; Γι’ αυτόν έπρεπε να το πιάσεις από τους Κύκλωπες!

Κάποιοι άνθρωποι πολύ απλά δεν θα καταλάβουν. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να σπαταλήσουμε όλη μας τη ζωή στο να συνεννοηθούμε με τους άλλους. Είναι πολύ πιο σημαντικό να συνεννοηθούμε με τους εαυτούς μας, να ξέρουμε ποιοι είμαστε, τι θέλουμε να κάνουμε και με τους ανθρώπους που αγαπάμε και μας αγαπάνε».

«Έγραψα τον ρόλο για άλλον και ο σκηνοθέτης ήθελε άλλον»

Ο Καπουτζίδης αποκάλυψε επίσης και ένα περιστατικό που συνέβη πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της σειράς, όταν διαφώνησε με τον σκηνοθέτη του ως προς το ποιος πρέπει να πάρει τον ρόλο της Drag Queen! «Όταν έστειλα στον σκηνοθέτη της σειράς «Σέρρες», Σταμάτη Πατρώνη, το επεισόδιο όπου εμφανίζεται η Drag Queen στο μαγαζί για να πιάσει δουλειά, εγώ τον ρόλο αυτόν τον έγραφα για τη Mary Sunshine (Μανώλης Θεοδωράκης) και ήταν ξεκάθαρο στο κεφάλι μου για ποιον το έγραφα. Με τον Μανώλη δουλεύαμε πολλά χρόνια πριν στο «Θα σε πάρω να φύγουμε» και μετά στην «Priscilla».

Οπότε λοιπόν γράφω τον ρόλο για τον Μανώλη, μιλάμε στο τηλέφωνο, κλείνει η δουλειά, νομίζω! Και με παίρνει τηλέφωνο ο Σταμάτης και μου λέει: αχ Γιώργο να σου πω, θα πούμε στην Katina Bella (ο ένας εκ των δύο Rainbow Mermaids) να το κάνει αυτό ε; Λέω: Σταμάτη έχω πει ήδη στον Μανώλη να το κάνει, για εκείνον το έγραψα! Τελικά πέρασε το δικό μας».