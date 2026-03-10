Γιώργος Καραμίχος: «Αφήνεις το παιδί σου στο σχολείο και δεν ξέρεις αν θα μπει κάποιος με ένα όπλο»

Ο Γιώργος Καραμίχος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αποκάλυψε αυτό το κλικ που του συνέβη την περίοδο του κορονοϊού και του άλλαξε όλη τη ζωή που είχε στήσει μέχρι τότε στις ΗΠΑ. «Επέστρεψα στην Ελλάδα, πρώτα από όλα λόγω της πανδημίας. Είχα μια πρόταση για δουλειά εδώ, με τον «Ήλιο», ενώ οι τρεις δουλειές που είχα στην Αμερική είχαν παγώσει. Στη σχολή που δίδασκα μπορούσα να συνεχίσω online, οπότε όπου κι αν ήμουν, μπορούσα να διδάσκω.

Ήρθαμε για το καλοκαίρι και μετά ο γιος μου αρνήθηκε να φύγει, καθώς έπρεπε να τον γράψουμε σε σχολείο εδώ και ξεκίνησε το δεύτερο lockdown. Στο πρώτο lockdown ήμασταν στο Λος Άντζελες και στο δεύτερο στην Ελλάδα. Μετά τις διακοπές ακυρώθηκαν δύο φορές οι πτήσεις τους λόγω κορονοϊού, οπότε τον γράψαμε στο σχολείο εδώ και μετά εκείνος είπε: δεν γυρίζω πίσω στην Αμερική. Είναι τρομακτικό για ένα παιδί εκεί να είναι εκεί στο σχολείο, γιατί κάθε δύο μήνες κάνουν άσκηση πώς θα αντιμετωπίσουν όταν μπει κάποιος με όπλο».

«Έγινα πατέρας στα 24 και μετά στα 40 μου»

«Η μάνα του μου είπε: επιτέλους δεν φοβάμαι να αφήσω το παιδί στο σχολείο. Αυτό το να αφήνεις το παιδί σου στο σχολείο και να μην ξέρεις αν θα μπει κάποιος τρελός με ένα όπλο, συν το φαγητό, συν όλα τα άλλα… Προτιμώ να ζω στην Ελλάδα. Πηγαίνω στην Αμερική, πέρσι πήγα στη Νέα Υόρκη για γυρίσματα, αλλά προτιμώ το παιδί μου να είναι εδώ και να μεγαλώσει. Ας τελειώσει το σχολείο και μετά για τις σπουδές μπορεί να επιλέξει οπουδήποτε θέλει.

Η κόρη μου ζει στην ιδανική χώρα για έναν άνθρωπο, στη Δανία, που είναι εντελώς το αντίθετο και από την Αμερική και από την Ελλάδα. Δουλεύει εκεί. Κλείνει τα 28 τον Απρίλιο. Εγώ έγινα πατέρας στα 24 και μετά στον μικρό ήμουν 40. Έχει τεράστια διαφορά».