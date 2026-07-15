Γιώργος Κωνσταντίνου για Μάρω Κοντού: «Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει»

Με μια μικρή, μα τόσο συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, ο Γιώργος Κωνσταντίνου λέει το δικό του αντίο στη συμπρωταγωνίστρια και τόσα χρόνια φίλη, Μάρω Κοντού, με την οποία πέρασαν πολλά κατά τη διάρκεια της κοινής τους πορείας εντός και εκτός θεάτρων και σινεμά.

«Αντίο Ελενίτσα μου. Άλλα είχαμε συμφωνήσει. Μεγάλη παράκληση. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Καταλαβαίνω απόλυτα τη δουλειά σας, αλλά παρακαλώ να καταλάβετε κι εμένα. Έφυγε μια σπουδαία φίλη. Μια σπουδαία κυρία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Ούτε οι βαρύγδουπες δηλώσεις, ούτε τίποτα. Η Μάρω ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο», έγραψε στη σελίδα του και με το μήνυμά του μας άγγιξε όλους.