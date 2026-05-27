Γιώργος Κωνσταντίνου: Συγκλονίζει η αφήγησή του για το όταν μπήκαν στο σπίτι του οι Γερμανοί το ’40

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου ήταν καλεσμένος στις Rainbow Mermaids και εξιστόρησε με γλαφυρό τρόπο όσα έζησε στον πόλεμο του ’40. «Εκείνο που θυμάμαι είναι ότι μπήκαν οι Γερμανοί στο σπίτι μου με τα αυτόματα γιατί ο θείος μου ήταν αντάρτης και τους το σφύριξαν. Αλλά πώς τους το σφύριξαν; Ήρθε μια γυναίκα στο σπίτι, βρίσκει τη γιαγιά μου, τη μάνα του θείου μου και της λέει η κυρία μου, που είναι ο Ερρίκος, Ερρίκο τον λέγανε. Της λέει δεν ξέρω και της απαντά η άλλη γυναίκα: με είχε αφήσει έγκυο και τα λοιπά. Της λέει η γιαγιά μου: α, κρίμα και βγάζει κάτι γράμματα που της έστελνε από το βουνό. Είναι πάνω εκεί, λέει και πάει η κυρία και το καρφώνει, ήταν βαλτή.

Την άλλη μέρα μπαίνουν οι Γερμανοί μέσα και πάνω στη σοφίτα, είχε αφήσει σφαίρες. Τις βρίσκουν και έρχεται μπροστά από τους Γερμανούς ο διερμηνέας. Ο θείος μου είχε και μία χειροβομβίδα στο μπάνιο μέσα και την πήρε η μητέρα μου και την έβαλε στο στήθος. Καθόταν με τα χέρια σταυρωμένα μπροστά στους Γερμανούς. “Τι είναι αυτά κυρία Φιλοσόφου;” τη ρωτούσαν. Τι συνέβαινε. Η θεία μου τότε μεσουρανούσε στο βαριετέ και την είχαν λατρέψει οι Γερμανοί και έτσι γλιτώσαμε».