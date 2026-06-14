Γιώργος Κοψιδάς: Μου λέει ο γιατρός «αν φύγεις τώρα, μπορεί σε μια ώρα να έχεις πεθάνει»

Ο Γιώργος Κοψιδάς αποκάλυψε τις δύσκολες στιγμές που έζησε σε ένα νοσοκομείο όταν ο γιατρός του είπε πως είχε πάθει θρόμβωση και η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο και εκείνος επέμενε να του δώσουν εξιτήριο για να συνεχίσει τις πρόβες που έκανε εκείνη την εποχή. «Στη διάρκεια των προβών εγώ έπαθα θρόμβωση. Είχα πρηστεί στην καρδιά και μου λένε στο νοσοκομείο πρέπει να κάνεις εισαγωγή τώρα, δεν μπορείς να φύγεις, γιατί έχεις πάθει θρόμβωση. Εγώ δεν το καταλάβαινα και έλεγα παιδιά έχω πρόβες, πρέπει να φύγω…

Μου λέει λοιπόν ο γιατρός: θα σου το πω αλλιώς, επειδή μάλλον δεν καταλαβαίνεις. Αν φύγεις τώρα, μπορεί σε μια ώρα να έχεις πεθάνει. Γιατί μπορεί να φύγει ο θρόμβος, να πάει στον εγκέφαλο, να πάει στην καρδιά, και να μείνεις! Με κράτησαν αναγκαστικά εκεί, έκανα θρομβόλυση, έπαιρνα για έξι μήνες μετά αντιπηκτικά και όλα καλά», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ».

«Είναι σαν να προδίδω τον εαυτό μου»

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι δεν τρώει πια κρέας και δεν θα διαφήμιζε ποτέ κάτι που έχει να κάνει με κρεατοφαγία! «Ο βιγκανισμός είναι μία συγκεκριμένη φιλοσοφία ζωής. Όσα λεφτά και να μου έδιναν, δεν θα διαφήμιζα μπέργκερ. Δεν θα το έκανα, ούτε για ένα εκατομμύριο ευρώ! Είναι σαν να προδίδω τον εαυτό μου.

Είναι μέχρι να γίνει σύνδεση στο μυαλό σου, όπως έγινε και σε εμένα όταν είδα ντοκιμαντέρ και βίντεο. Ας πούμε για τους Κινέζους λέμε τι βάρβαροι είναι, που σουβλίζουν σκυλιά και τα βράζουν και κάνουν φεστιβάλ με σκυλιά. Αυτοί είναι βάρβαροι, εμείς το Πάσχα δεν είμαστε; Είναι έθιμο και παράδοση. Είναι λίγο οξύμωρο».