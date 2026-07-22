Γιώργος Λιάγκας: Αλωνίζει το Αιγαίο με σκάφος - Γιατί τα παιδιά του τον… σνομπάρουν

Την ώρα που η Ελλάδα ψήνεται με τα 40άρια, ο κάπτεν Γιώργος Λιάγκας αλωνίζει στον Αιγαίο με το φουσκωτό του και ζει ζωή χαρισάμενη!

Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 συνεχίζει τις διακοπές του με τα δύο του παιδιά, τον Γιάννη και τον Δημήτρη, και σαν καλός καπετάνιος που είναι δεν φοβάται φουρτούνες, όχι δηλαδή πως συναντά φουρτούνες με 3 μποφόρ άνεμο.

«Ανεβαίνουμε από Κουφονήσια, Πάρο, Έχει λίγο πάνω από 3, λίγο κάτω από 4 μποφόρ. Είναι μια χαρά γιατί έχουμε το καλύτερο πλήρωμα. Η Φούσκα. Οι άλλοι ναύτες κουράστηκαν και κοιμούνται», είπε σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram και μας έδειξε τα δύο παιδιά του ξερά στους καναπέδες και την αξιαγάπητη Φούσκα να απολαμβάνει το ταξίδι στα τιρκουάζ νερά των Μικρών Κυκλάδων.