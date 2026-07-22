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LIFE Γιώργος Λιάγκας Showbiz

Γιώργος Λιάγκας: Αλωνίζει το Αιγαίο με σκάφος - Γιατί τα παιδιά του τον… σνομπάρουν

Ο παρουσιαστής απολαμβάνει τις διακοπές του στα Κυκλαδονήσια μαζί με τους δυο γιους του και τον σκύλο του…

φωτογραφία Instagram
φωτογραφία Instagram
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

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Την ώρα που η Ελλάδα ψήνεται με τα 40άρια, ο κάπτεν Γιώργος Λιάγκας αλωνίζει στον Αιγαίο με το φουσκωτό του και ζει ζωή χαρισάμενη!

Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 συνεχίζει τις διακοπές του με τα δύο του παιδιά, τον Γιάννη και τον Δημήτρη, και σαν καλός καπετάνιος που είναι δεν φοβάται φουρτούνες, όχι δηλαδή πως συναντά φουρτούνες με 3 μποφόρ άνεμο.

«Ανεβαίνουμε από Κουφονήσια, Πάρο, Έχει λίγο πάνω από 3, λίγο κάτω από 4 μποφόρ. Είναι μια χαρά γιατί έχουμε το καλύτερο πλήρωμα. Η Φούσκα. Οι άλλοι ναύτες κουράστηκαν και κοιμούνται», είπε σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram και μας έδειξε τα δύο παιδιά του ξερά στους καναπέδες και την αξιαγάπητη Φούσκα να απολαμβάνει το ταξίδι στα τιρκουάζ νερά των Μικρών Κυκλάδων.

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