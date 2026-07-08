LIFE Showbiz Τηλεόραση Γιώργος Λιάγκας ΑΝΤ1

Γιώργος Λιάγκας: Παραμένει στον ΑΝΤ1 - Η επίσημη ανακοίνωση

Μπορεί ο παρουσιαστής να μας βομβάρδιζε με απειλές πως φέτος τελειώνει με το «Πρωινό», τελικά όμως τα βρήκε με το κανάλι!

Caption
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ο κόσμος το ’χε τούμπανο κι αυτός κρυφό καμάρι! Ενώ οι περισσότεροι στον χώρο γνωρίζαμε πως ο Γιώργος Λιάγκας είχε συμφωνήσει με τον ΑΝΤ1 και έμενε μόνο το τυπικό θέμα της υπογραφής του συμβολαίου, εκείνος έλεγε πως είναι η τελευταία του χρονιά στην τηλεόραση. Τελικά όλα πήγαν κατ’ ευχήν και για τις δύο πλευρές και ο Λιάγκας εξασφάλισε ένα διετές συμβόλαιο όπως ξεκαθαρίζει και η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού: «Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Λιάγκα για τα επόμενα δύο χρόνια.

Με πολυετή παρουσία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο δυναμικός δημοσιογράφος και παρουσιαστής ξεχωρίζει για την εμπειρία, την αμεσότητα και την ικανότητά του να αφουγκράζεται την επικαιρότητα. Ο Γιώργος Λιάγκας θα βρίσκεται στο τιμόνι της καθημερινής εκπομπής «Το Πρωινό» και θα συνεχίσει να συνδυάζει τη σύγχρονη ψυχαγωγία με την έγκυρη ενημέρωση και τον ουσιαστικό σχολιασμό».

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

LIFE Showbiz Τηλεόραση Γιώργος Λιάγκας ΑΝΤ1

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader