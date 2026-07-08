Γιώργος Λιάγκας: Παραμένει στον ΑΝΤ1 - Η επίσημη ανακοίνωση

Ο κόσμος το ’χε τούμπανο κι αυτός κρυφό καμάρι! Ενώ οι περισσότεροι στον χώρο γνωρίζαμε πως ο Γιώργος Λιάγκας είχε συμφωνήσει με τον ΑΝΤ1 και έμενε μόνο το τυπικό θέμα της υπογραφής του συμβολαίου, εκείνος έλεγε πως είναι η τελευταία του χρονιά στην τηλεόραση. Τελικά όλα πήγαν κατ’ ευχήν και για τις δύο πλευρές και ο Λιάγκας εξασφάλισε ένα διετές συμβόλαιο όπως ξεκαθαρίζει και η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού: «Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Λιάγκα για τα επόμενα δύο χρόνια.

Με πολυετή παρουσία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο δυναμικός δημοσιογράφος και παρουσιαστής ξεχωρίζει για την εμπειρία, την αμεσότητα και την ικανότητά του να αφουγκράζεται την επικαιρότητα. Ο Γιώργος Λιάγκας θα βρίσκεται στο τιμόνι της καθημερινής εκπομπής «Το Πρωινό» και θα συνεχίσει να συνδυάζει τη σύγχρονη ψυχαγωγία με την έγκυρη ενημέρωση και τον ουσιαστικό σχολιασμό».