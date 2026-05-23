Γιώργος Λιάγκας: Το καλάμι του και οι «απειλές» - Λέει αλήθεια για το «τέλος» του από τον ΑΝΤ1;

«Έχω κάνει 30 χρόνια μία πορεία στη τηλεόραση. Μπορεί να είναι η τελευταία μου χρονιά φέτος στην τηλεόραση, μπορεί και να συνεχίσω, δεν το ξέρω, πραγματικά θέλω να μιλήσω με πάσα ειλικρίνεια, μπορεί όντως να είναι η τελευταία μου χρονιά».

Με αυτά τα λόγια ο Γιώργος Λιάγκας περιέγραψε από τον αέρα της εκπομπής «Το πρωινό» την τρέχουσα κατάσταση στην οποία βρίσκεται και ουσιαστικά παίζει το παιχνίδι που ξέρει πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια με τα ΜΜΕ. Η αλήθεια είναι πως κάθε φορά πριν ανανεώσει το συμβόλαιο ο Λιάγκας πετάει όλο μπηχτές δεξιά και αριστερά, on και off air παίζοντας το παιχνίδι του.

Ραντεβού και συζητήσεις

Τι συμβαίνει όμως στους διαδρόμους του ΑΝΤ1 με τον δημοσιογράφο και τα στελέχη του καναλιού; Καλά πληροφορημένες πηγές υποστηρίζουν πως τα ραντεβού με τον παρουσιαστή έχουν ήδη ξεκινήσει και βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις. Το κανάλι του ζητά μείωση στο budget (άλλωστε η TV δεν διανύει τις καλύτερες μέρες της), εκείνος παλεύει να σώσει ό,τι μπορεί, επίσης υπάρχει και ένα θέμα ως προς την ώρα έναρξης της εκπομπής. Προς το παρόν το κλίμα είναι καλό και οι δύο πλευρές πιστεύουν πως σύντομα θα έρθουν σε συμφωνία και θα ανανεωθεί το συμβόλαιό του.

Μέχρι τότε βέβαια ο Λιάγκας θα συνεχίσει να γκρινιάζει τηλεοπτικά και να μας χαρίζει στιγμές απείρου κάλλους, όπως τις προάλλες που δήλωσε πως του χρόνου βλέπει τον εαυτό του να ψαρεύει επί μακρόν στην Τήνο. «Είμαι από τους ανθρώπους που σέβομαι πάντα και πολύ τις συνεργασίες. Εγώ στον ΑΝΤ1 έχω περάσει εξαιρετικά. Είναι σπίτι μου ο ΑΝΤ1. Και έχω άριστες σχέσεις και με την ιδιοκτησία και με τα στελέχη, γιατί έχουν περάσει και πολλά στελέχη από το σταθμό. Δεν θα έλεγα ποτέ κάτι αρνητικό για τον ΑΝΤ1. Τώρα, θα συνεχίσω, δεν θα συνεχίσω, στο βαθμό που εμπλέκονται και συζητήσεις που μπορεί να έχω με το κανάλι, δεν θα το έκανα ποτέ και δεν θα τις εξέθετα ποτέ. Και είναι σεβαστό, ακόμα και να σταματήσω, που είναι πιθανό, δεν θα βγω ποτέ να πω γιατί σταμάτησα». Κοινώς, όσο πιο γρήγορα υπογράψει, τόσο πιο γρήγορα θα ησυχάσει και εκείνος και το κοινό του...