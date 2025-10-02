Γιώργος Λιάνης: Μας ξεναγεί στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Αμύνταιου που φέρει το όνομά του

Ανάμεσα σε τέσσερις λίμνες και δεκάδες αμπελοτόπια, σε απόσταση μόλις 162 χιλιομέτρων από τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται το Αμύνταιο. Μια μικρή πόλη 5.000 κατοίκων που ανήκει στο νομό Φλωρίνης, διασχίζει ένα μεταιχμιακό μονοπάτι ανάμεσα στο πλούσιο ιστορικό παρελθόν της, που έλκει τις ρίζες του ήδη από την εποχή του Σιδήρου και το ελπιδοφόρο μέλλον της στη μεταλιγνιτική εποχή, στοχεύοντας στην ένταξη της στις κλιματικές ουδέτερες και έξυπνες πόλεις.

Αναπόσπαστο στοιχείο της πλούσιας ιστορικής κληρονομιάς του Αμυνταίου αποτελεί η Δημοτική Βιβλιοθήκη «Γιώργος Λιάνης», η οποία έλαβε το όνομά της από τον κύριο δωρητή της. Μια πνευματική κυψέλη που στεγάζεται σε ένα διώροφο κτίριο στην είσοδο της πόλης και στο οποίο μάς υποδέχτηκε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Φωτεινή Τσιναρίδου.

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Φωτεινή Τσιναρίδου.

Ένας θησαυρός 14.000 βιβλίων

Στη δημοτική βιβλιοθήκη βρίσκεται ένας πραγματικός θησαυρός αποτελούμενος από 14.000 βιβλία όλων των επιστημών, μεταξύ αυτών σπάνιες εκδόσεις, μια σπουδαία ποιητική σειρά με χειρόγραφες προσωπικές αφιερώσεις Ελλήνων ποιητών, όπως του Ρίτσου, του Αναγνωστάκη, του Σεφέρη, του Καρατζά, του Βαρβέρη, του Πεντζίκη και του Χριστιανόπουλου, παρτιτούρες του Χατζιδάκι και του Θεοδωράκη, πίνακες της Ζωής Σαμαρά, του Γιώργου Χαδούλη, του Δημήτρη Μυταρά, σπάνια χειρόγραφα και μαζί το προσωπικό φωτογραφικό αρχείο από τη δημοσιογραφική πορεία του Γιώργου Λιάνη με περισσότερες από 3.000 φωτογραφίες, με δεσπόζουσα αυτή του ίδιου να συμβαδίζει συνομιλώντας με τον Νέλσον Μαντέλα που εκτίθεται στην είσοδο της βιβλιοθήκης.

«Θύρσος» του Γιάννη Μετζικώφ από τις Βάκχες του Ευριπίδη.

Πνευματικός φάρος

Ο πρώην Υφυπουργός Αθλητισμού δώρισε τη συλλογή του πριν από λίγα χρόνια στο Αμύνταιο, ως φόρο τιμής στον τόπο που γέννησε τον ίδιο και την οικογένειά του, με μόνη απαίτηση αυτή η βιβλιοθήκη να αποτελέσει πνευματικό φάρο για τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και τους επισκέπτες της πόλης. Ένα όραμα που συμμερίστηκαν και άλλοι σπουδαίοι Έλληνες που δώρισαν στη βιβλιοθήκη αποκτήματα και έργα τους, όπως το Ολυμπιακό Μετάλλιο της Βούλας Πατουλίδου, συντοπίτισσας και προσωπικής φίλης του κ. Λιάνη, δώρα από την Γεωργία του Ολυμπιονίκη Κάχι Καχιασβίλι, ένα αρχαίο προσωπείο, δημιούργημα του Γιάννη Μετζικώφ από το έργο Βάκχες του Ευριπίδη, ενώ σε δεσπόζουσα θέση βρίσκονται το πιάνο του Αντώνη Καλογιάννη.

Στον δεύτερο όροφο της βιβλιοθήκης εκτίθενται ελληνικές παραδοσιακές ενδυμασίες από την ευρύτερη περιοχή, στοιχεία που ενδυναμώνουν τη λαογραφική διάσταση της βιβλιοθήκης. Ιδιαίτερης αξίας εκθέματα αποτελούν το προσωπικό δώρο του Βασιλιά της Σουηδίας Γουσταύου-Αδόλφου στον Γιώργο Λιάνη κατά τη δημοσιογραφική κάλυψη της τελετής απονομής του Νόμπελ Λογοτεχνίας στον Γιώργο Σεφέρη το 1963, καθώς και αναμνηστικά από τις καλύψεις των Ολυμπιακών Αγώνων.

«Πρέσπεια», το Εθνικό Φεστιβάλ

Έχοντας συμπληρώσει φέτος 60 χρόνια προσφοράς στην δημοσιογραφία, ο Γιώργος Λιάνης τιμήθηκε τον Ιούνιο από το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ σε μια εκδήλωση για την προσφορά του. «Άξιο τέκνο της ιερής γης της Φλώρινας», όπως αποκαλέστηκε από τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Προκόπιο Παυλόπουλο κατά τα εγκαίνια της βιβλιοθήκης, επέστρεψε στην πατρίδα του με έναν νέο στόχο αυτή τη φορά. Να μετατρέψει τα «Πρέσπεια», που φέτος συμπλήρωσαν 36 χρόνια ζωής, σε Εθνικό Φεστιβάλ. Το όραμά του έχει την ίδια ζέση που έχει η ιερή φλόγα που αναδύεται από τις Ολυμπιακές δάδες και ο ίδιος μας διαβεβαίωσε ότι δεν θα σβήσει μέχρι να μετουσιωθεί σε πράξη.

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου, κ. Ιωάννης Λιάσης.

Κόμβος συνεργασίας

Ο πρώτος δημότης του Αμύνταιου, ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Λιάσης μίλησε για τα σχέδιά του η πόλη του να μετατραπεί σε κλιματικά ουδέτερη και έξυπνη, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο που θα παίζει η Δημοτική Βιβλιοθήκη σε αυτό το πλάνο. «Πέρα από τον ρόλο της ως αποθετήριο γνώσης, η δημοτική βιβλιοθήκη λειτουργεί και ως κόμβος συνεργασίας, εκπαιδευτικής έρευνας και διαλόγου και θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην κινητοποίηση των πολιτών για την υποστήριξη της κυκλικής οικονομίας και τη συμμετοχή τους στο εγχείρημα της πράσινης μετάβασης του δήμου».