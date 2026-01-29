Γιώργος Λιβάνης: «Θα μεγαλώσουμε την οικογένειά μας με την Ανδρομάχη, γιατί υπάρχει πολλή αγάπη»

Ο Γιώργος Λιβάνης έκανε πρεμιέρα στο νυχτερινό μαγαζί που εμφανίζεται στην Αθήνα και η κάμερα του “Happy day” ήταν εκεί και μίλησε μαζί του για τις φοβίες που έχει, τον γιο του που του έχει κλέψει την καρδιά, αλλά και το ενδεχόμενο να αποκτήσουν με την Ανδρομάχη ακόμη ένα παιδάκι.

«Η φοβία μου που -ως γνωστόν- ξέρουν όλοι ήταν το αεροπλάνο, αλλά όμως το ξεπέρασα. Τώρα έχω ξεπεράσει έτσι ένα 70 - 80% και το ασανσέρ. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι το οποίο με φοβίζει πάρα πολύ. Με τον γιο μου έχω λίγο το άγχος να μην είναι αρρωστήσει, να μην κρυώσει και τέτοια, αλλά εντάξει, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα.

«Μας έχει... τρελάνει»

Ο Γιώργος και η Ανδρομάχη απέκτησαν τον γιο τους τον Σεπτέμβριο του 2024 και έναν χρόνο μετά, στις 5 Οκτωβρίου 2025 τέλεσαν τον γάμο τους και αμέσως μετά τη βάπτιση του μικρού που πήρε το όνομα Φίλιππος. Το ζευγάρι σκέφτεται ήδη να βάλει μπρος για ένα δεύτερο παιδί.

«Νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι θα μεγαλώσουμε την οικογένειά μας με την Ανδρομάχη, θα γίνει αυτό γιατί υπάρχει πολλή αγάπη και χαιρόμαστε τώρα που έχουμε τον μικρό. Εντάξει, έχει μεγαλώσει και επικοινωνεί σχεδόν, μας έχει τρελάνει, οπότε γιατί όχι άλλο ένα;»