Μια συνέντευξη γεμάτη αναμνήσεις και προσωπικές εξομολογήσεις παραχώρησε ο Γιώργος Μαργαρίτης στην εκπομπή «Ένας και Ένας» του ΕΡΤNews. Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής μίλησε για τις δεκαετίες που πέρασε στη νυχτερινή διασκέδαση, τον τζόγο, τον καθοριστικό ρόλο του Τάκη Σούκα στην καριέρα του, αλλά και τις επιλογές που τον κράτησαν μακριά από τις δύσκολες πλευρές της νύχτας.

«Αυτά δεν είναι μπουζούκια»

Ο Γιώργος Μαργαρίτης σχολίασε τις αλλαγές που έχουν γίνει στη νυχτερινή διασκέδαση, τονίζοντας πως η εικόνα των σημερινών μουσικών σχημάτων δεν θυμίζει σε τίποτα την εποχή που εκείνος βρισκόταν στις πίστες.

«Τώρα αυτά δεν είναι μπουζούκια. Αυτά είναι λάιτ. Ποιος τραγουδιστής τώρα τραγουδάει μια φορά την εβδομάδα και τι έγινε; Κι αυτός πρέπει να αλλάξει επάγγελμα», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, οι καλλιτέχνες της δικής του γενιάς εργάζονταν επτά ημέρες την εβδομάδα, χωρίς ρεπό, με πολύ πιο απαιτητικούς ρυθμούς.

Η σχέση του με τον τζόγο

Ο λαϊκός τραγουδιστής μίλησε ανοιχτά και για τον τζόγο, ξεκαθαρίζοντας πως, κατά τη γνώμη του, δεν είναι κάτι κατακριτέο όταν υπάρχουν όρια.

«Ο τζόγος δεν είναι κάτι παρεξηγημένο. Σήμερα τα χάνω εγώ, τα παίρνεις εσύ, αύριο τα χάνεις εσύ, τα παίρνω εγώ. Απλώς να ξέρεις να κουμαντάρεις τον εαυτό σου, μην αφήσεις και τίποτα ανθρώπους να πεινάνε», ανέφερε.

Στη συνέχεια αποκάλυψε πως η ενασχόλησή του με τον τζόγο είχε επηρεάσει ακόμη και την αρχή της δισκογραφικής του πορείας.

Ο Τάκης Σούκας και η συμβουλή που τον αφύπνισε

Ο Γιώργος Μαργαρίτης θυμήθηκε τη γνωριμία του με τον Τάκη Σούκα, αποκαλύπτοντας ότι το πρώτο τους επαγγελματικό ραντεβού έγινε το 1976, όμως χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια μέχρι να συνεργαστούν.

Ο λόγος ήταν ο τζόγος.

«Όταν ανταμώσαμε, είχε αγανακτήσει και ο Τάκης. Μου είπε: "Θα κάνουμε δίσκο; Αν είναι, άφησε τον τζόγο στην άκρη και πάμε να το κάνουμε". Και έτσι έγινε. Έπαιξε κι ο Τάκης έναν πολύ σημαντικό ρόλο», αποκάλυψε.

Όπως άφησε να εννοηθεί, εκείνη η κουβέντα στάθηκε καθοριστική για να δώσει προτεραιότητα στη μουσική του πορεία.

«Οι σωστοί άνθρωποι σε κρατούν μακριά από τα λάθη»

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε και στα χρόνια που πέρασε στα νυχτερινά κέντρα, εξηγώντας πως δεν παρασύρθηκε στις σκοτεινές πλευρές της νύχτας, επειδή ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός στις παρέες και στις επιλογές του.

«Άμα θέλεις να είσαι αγαπητός με όλο τον κόσμο, κάνε όσους πιο λίγους φίλους μπορείς. Μην ανακατεύεσαι πολύ σε πράγματα», είπε.

Μάλιστα, εξήγησε πως όταν ξεκίνησε να γίνεται γνωστός ήταν ήδη πιο ώριμος σε σχέση με άλλους συναδέλφους του.

«Εγώ δεν έγινα 20 χρονών όπως γίνανε μερικοί. Εγώ ήμουν 35 χρονών, οπότε είχε κατασταλάξει το μυαλό μου», σχολίασε.

Η πορεία που χτίστηκε με υπομονή

Μέσα από τις αφηγήσεις του, ο Γιώργος Μαργαρίτης έδωσε μια εικόνα μιας διαφορετικής εποχής για το λαϊκό τραγούδι, όπου η σκληρή δουλειά, οι αμέτρητες ώρες στις πίστες και οι σωστές αποφάσεις εκτός σκηνής ήταν εξίσου σημαντικές με το ταλέντο. Παρά τις δυσκολίες και τα λάθη που παραδέχθηκε ότι έκανε, θεωρεί πως οι εμπειρίες αυτές τον βοήθησαν να χαράξει τη δική του πορεία και να παραμείνει μέχρι σήμερα ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους εκπροσώπους του λαϊκού τραγουδιού.