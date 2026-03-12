Γιώργος Μαρίνος: Η αδημοσίευτη φωτογραφία του με Τζένη Καρέζη και Κώστα Καζάκο

Ιστορίες, φωτογραφίες, πλάνα νεότερης και παλαιότερης εποχής, αλλά και αμέτρητες στιγμές από τη χαρά που χάριζε, έχει φέρει στην επιφάνεια ο θάνατος του Γιώργου Μαρίνου, σε ηλικία 87 ετών.

Ο σπουδαίος καλλιτέχνης άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο μουσικοθεατρικό θέαμα ενώ τα σόου που έστηνε για πάρα πολλά χρόνια στο καλλιτεχνικό του στέκι, τη «Μέδουσα» στην Πλάκα, σημάδεψαν την αθηναϊκή νύχτα.

Τιμώντας την απώλεια του καλλιτέχνη, το φωτογραφικό studio «Κλεισθένης» κοινοποίησε στο Instagram, μια αδημοσίευτη μέχρι στιγμής φωτογραφία του Γιώργου Μαρίνου, στην οποία απαθανατίζεται μαζί με την Τζένη Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο το 1989.

Ο Γιώργος Μαρίνος διατηρούσε για χρόνια φιλία με την Τζένη Καρέζη και έχει πει σε συνέντευξή του ότι η αγαπημένη ηθοποιός τον στήριξε, όταν εκείνος έκανε τα πρώτα του τραγουδιστικά βήματα σε μπουάτ της Πλάκας, φέρνοντας κόσμο στο κέντρο που εμφανιζόταν «με τέσσερα μόνο τραγούδια».

Στη λεζάντα της ανάρτησης από το studio «Κλεισθένης», αναφέρεται:

«Γιώργος Μαρίνος άλλη μία απώλεια ενός εξαιρετικού πάνω απ’ όλα ανθρώπου αλλά και επιτυχημένου ηθοποιού σόουμαν. Άλλαξε για πάντα την αθηναϊκή νύχτα αφήνοντας πίσω του μία ολόκληρη εποχή της ελληνικής διασκέδασης. Το studio kleisthenis τον αποχαιρετά με συγκίνηση και μια πολύ όμορφη φωτογραφία μαζί με την Τζένη Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο στις 26-10-1989. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας».