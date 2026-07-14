Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη του εμφάνιση μετά τη συνέντευξη-αποκάλυψη για την οικογένειά του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βγήκε να ξεσκάσει, κυριολεκτικά μέσα στα φώτα της δημοσιότητας, αφού επέλεξε να δει τη συναυλία του Σάκη Ρουβά στο θέατρο Άλσος, εκεί δηλαδή όπου τον είδαν όλοι. Στον απόηχο της συγκλονιστικής του συνέντευξης στον Τάσο Τρύφωνος, ο τραγουδιστής κατάφερε για ακόμη μία φορά να στρέψει τα βλέμματα όλων και τα φλας των φωτογράφων πάνω του.

φωτογραφία NDP

Φορώντας ένα λευκό πουκάμισο και καφέ παντελόνι που συνδύασε με μαύρα και χρυσά παπούτσια και ένα μαύρο τσαντάκι, ο Μαζώ πέρασε στον χώρο του θεάτρου με αυτοπεποίθηση και τον αέρα του νικητή.

Ιωάννα Μπούκη, Αντώνης Σρόιτερ / φωτογραφία NDP

Άγγελος Κοταρίδης, Σάκης Ρουβάς / φωτογραφία NDP

«Η οικογένειά μου δεν ήθελε το καλό μου»

Μερικές μέρες πριν ο καλλιτέχνης είχε μιλήσει στο «Τετ α Τετ» του ALPHA Κύπρου και στον Τάσο Τρύφωνος για όλα αυτά που τον έφεραν στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας και όχι πάντα για καλό λόγο. Ο Μαζωνάκης αναφέρθηκε στη δικαστική διαμάχη που έχει με την οικογένειά του, αλλά και στον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

«Θεωρώ ότι έχω 100% μερίδιο ευθύνης σε ό,τι έγινε με την οικογένειά μου. Βίωσα πολλές πιεστικές καταστάσεις. Δεν αντιδρούσα ποτέ, είχα μία ευγένεια που μπορούσε να με καταστρέψει. Κάποιες στιγμές η οικογένεια άρχισε να γκρεμίζεται μέσα μου. Το αίμα γίνεται νερό. Ισχύει η αγωγή του 1.000.000 για τον ακούσιο εγκλεισμό. Δεν ήταν ειλικρινής η οικογένειά μου όταν είπαν ότι θέλουν το καλό μου, ψευδές ήταν αυτό.

Ο Θεός σου δίνει αυτά που αντέχεις, αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Εμένα η πίστη και η πίστα με έσωσε. Ξεκίνησα από μικρός να κάνω ό,τι έκανα, δεν με βοήθησε κανείς ποτέ. Αυτό που με πληγώνει περισσότερο και κακώς με πληγώνει ότι κάποιος θα πει έτσι συμπεριφέρθηκε στην οικογένειά του; Αν δω τηλέφωνο στο κινητό μου από την οικογένειά μου δεν θα απαντήσω. Όσες φορές το έχω σηκώσει είναι η ίδια συμπεριφορά, δεν έχει αλλάξει τίποτα», είπε μεταξύ άλλων στη συνέντευξή του ο τραγουδιστής.