LIFE Γιώργος Μαζωνάκης Showbiz

Γιώργος Μαζωνάκης: Η σπέσιαλ γκεστ εμφάνιση σε πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα (βίντεο)

Ο τραγουδιστής ήταν στη γιορτή και όταν οι καλλιτέχνες του ζήτησαν να ανέβει και να πει ένα τραγούδι, εκείνος δεν τους χάλασε χατίρι.

φωτογραφία NDP
φωτογραφία NDP
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

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Έκπληκτοι οι παρευρισκόμενοι σε πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα είδαν τον Γιώργο Μαζωνάκη να κάθεται ανάμεσά τους και αργότερα να του λέει και ένα τραγούδι!

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου στο γλέντι που λάμβανε χώρα στο προαύλιο του Κλειστού Γυμναστηρίου Καμένων Βούρλων.

@lamiareport.gr Μοναδικός Γιώργος Μαζωνάκης ανέβηκε σε πίστα σε πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα, τραγούδησε το «Απορώ» και υποκλίθηκε στο κλαρίνο του Βασίλη Σαλέα! Οι τυχεροί που βρέθηκαν στο πανηγύρι όπως ήταν φυσικό τον αποθέωσαν και μετά όλοι μαζί διασκέδασαν με τη Χαρά Βέρα και τον Γιάννη Τσαπρούνη στο τραγούδι. #lr #mazwnakis #news #panigiri #kamena ♬ πρωτότυπος ήχος - LamiaReport.gr

Η Χαρά Βέρα και ο Γιάννης Τσαπρούνης διασκέδαζαν τον κόσμο με τα τραγούδια τους και ανάμεσα στο κοινό βρισκόταν και ο Μαζώ. Κάποια στιγμή ο Βασίλης Σαλέας συνόδευσε με το κλαρίνο του τον Γιώργο Μαζωνάκη που ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το τραγούδι του Γιάννη Πάριου, «Απορώ», με τον κόσμο από κάτω να ξεσπά σε χειροκροτήματα με αυτή την πολύ ιδιαίτερη καλλιτεχνική συνύπαρξη που συνέβαινε μπροστά στα μάτια τους.

Όπως ήταν αναμενόμενο οι δίσκοι με τα λουλούδια εκτοξεύονταν προς κάθε κατεύθυνση και κάπως έτσι το πανηγύρι έγινε… μπουζούκια!

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