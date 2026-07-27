Γιώργος Μαζωνάκης: Η σπέσιαλ γκεστ εμφάνιση σε πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα (βίντεο)

Έκπληκτοι οι παρευρισκόμενοι σε πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα είδαν τον Γιώργο Μαζωνάκη να κάθεται ανάμεσά τους και αργότερα να του λέει και ένα τραγούδι!

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου στο γλέντι που λάμβανε χώρα στο προαύλιο του Κλειστού Γυμναστηρίου Καμένων Βούρλων.

Η Χαρά Βέρα και ο Γιάννης Τσαπρούνης διασκέδαζαν τον κόσμο με τα τραγούδια τους και ανάμεσα στο κοινό βρισκόταν και ο Μαζώ. Κάποια στιγμή ο Βασίλης Σαλέας συνόδευσε με το κλαρίνο του τον Γιώργο Μαζωνάκη που ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το τραγούδι του Γιάννη Πάριου, «Απορώ», με τον κόσμο από κάτω να ξεσπά σε χειροκροτήματα με αυτή την πολύ ιδιαίτερη καλλιτεχνική συνύπαρξη που συνέβαινε μπροστά στα μάτια τους.

Όπως ήταν αναμενόμενο οι δίσκοι με τα λουλούδια εκτοξεύονταν προς κάθε κατεύθυνση και κάπως έτσι το πανηγύρι έγινε… μπουζούκια!