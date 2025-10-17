Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του για λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του την απόφασή του να μην συνεχίσει με την υπεράσπιση του τραγουδιστή επικαλούμενος «λόγους προσωπικής ηθικής και δεοντολογίας».

Χωριστοί δρόμοι

Η είδηση αυτή έσκασε σαν βόμβα αφού ο Μερκουλίδης ήταν στο πλευρό του Μαζωνάκη από την πρώτη στιγμή και συγκεκριμένα από τον περασμένο Αύγουστο που ο πρώην πελάτης του πέρασε την πύλη του Δρομοκαΐτειου μετά από αίτηση της οικογένειάς του στο αστυνομικό τμήμα Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης για ακούσια εξέταση του Μαζωνάκη από ψυχίατρο. «Ως πληρεξούσιος δικηγόρος μέχρι πρότινος του Γιώργου Μαζωνάκη γνωστοποιώ σήμερα ότι αποχωρώ από τις υποθέσεις του για λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής.

φωτογραφία NDP

Τονιστέο δε ότι τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου χειριστήκαμε με σθένος, νομική επάρκεια και ανθρώπινη προσέγγιση τις υποθέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη και, ειδικότερα, την τελευταία περιπέτειά του με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Εξάλλου, αυτό αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για τον Γιώργο σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο» αναφέρει η ανακοίνωση του δικηγόρου του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Εκτίμησα εμένα και τη φωνή μου»

Πριν από μερικές ημέρες ο Μαζωνάκης είχε ανεβάσει στο TikTok ένα βιντεάκι από το σαλόνι του σπιτιού του στο οποίο πριν τραγουδήσει σχολίασε χαρακτηριστικά: «Όνειρα. Απόψε θα σε ονειρευτώ. Στα 50 μου χρόνια βρήκα, ανακάλυψα και εκτίμησα εμένα και τη φωνή μου, γιατί φωνή σημαίνει φως και νους». Ο καλλιτέχνης έχει επιλέξει να επικοινωνεί απευθείας με τους θαυμαστές του και να τους ενημερώνει για όλα όσα αισθάνεται και για τις δύσκολες στιγμές που περνά.