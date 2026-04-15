Γιώργος Μυλωνάκης: Στον Ευαγγελισμό η Σταματίνα Τσιμτσιλή για να συμπαρασταθεί στην Τίνα Μεσσαροπούλου

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έφτασε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός για να στηρίξει την Τίνα Μεσσαροπούλου που βρίσκεται στο πλευρό του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη, που νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης (15/4) μεταφέρθηκε εκεί έχοντας υποστεί εγκεφαλικό ανεύρυσμα.

Η Μεσσαροπούλου ενημερώθηκε για το συμβάν ενώ βρισκόταν στο πλατό του «Happy day» και έφυγε εσπευσμένα για τον Ευαγγελισμό. Αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής και η Τσιμτσιλή κατέφθασε στο νοσοκομείο για να μάθει τα νεότερα της υγείας του υφυπουργού Επικρατείας και να συμπαρασταθεί στη συνεργάτιδά της που περνά δύσκολες ώρες έξω από τη ΜΕΘ.