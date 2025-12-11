Γιώργος Παπαστεφάνου: Δώρισε τους δίσκους και τα βιβλία του στην ΕΡΤ

Η ταινιοθήκη της ραδιοφωνίας στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής μετονομάστηκε σε αίθουσα Γιώργου Παπαστεφάνου και εκεί θα φιλοξενείται πλέον το σύνολο της δισκογραφικής συλλογής που δώρισε ο ραδιοφωνικός παραγωγός και παρουσιαστής στην ΕΡΤ.

«Έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα»

Ο Παπαστεφάνου πέρασε για πρώτη φορά την πόρτα του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας σε ηλικία μόλις 19 ετών και θεωρούσε πάντα την ΕΡΤ ως δεύτερο σπίτι του. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να μην παραχωρήσει τη συλλογή του εκεί από όπου ξεκίνησε αυτό το μοναδικό του ταξίδι.

Η συλλογή του αποτελείται από μοναδικά βινύλια ελληνικής και ξένης μουσικής καθώς και όπερας, αλλά και βιβλία ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει το σύνολο των εκδόσεων του περιοδικού «Εκλογή», του πρώτου πολιτιστικού εντύπου που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1950, υπό την επιμέλεια της Ελένης Βλάχου.

Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος αναφερόμενος στον Γιώργο Παπαστεφάνου είπε: «Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς πρεσβευτές της ελληνικής μουσικής, καθώς κατέγραψε και ανέδειξε τη σύγχρονη ελληνική μουσική επί δεκαετίες. Αποτελεί μια από τις πιο πολυσχιδείς και σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού που έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη ραδιοφωνία και στην τηλεόραση με σειρά εμβληματικών εκπομπών».

Ανεκτίμητος θησαυρός

Ο κ. Παπαδόπουλος δεσμεύτηκε ότι ο ανεκτίμητος αυτός θησαυρός με τους δίσκους και τα βιβλία του θα αξιοποιηθούν με το καλύτερο τρόπο, αναδεικνύοντας το έργο του και την πρόσφορά του.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Παπαστεφάνου, εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε τον πρόεδρο της ΕΡΤ και αναφέρθηκε στην πολύχρονη διαδρομή του, τονίζοντας ότι ελπίδα του είναι η συλλογή του να διαδραματίσει ενεργό ρόλο βοηθώντας τους συναδέλφους και τους συνεργάτες της ΕΡΤ, όπως και τους ερευνητές.

Δεν παρέλειψε μάλιστα να ευχαριστήσει την ΕΡΤ που εξασφάλισε τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιηθούν όλες αυτές τις δεκαετίες οι συγκεκριμένες αυτές εκπομπές με τον τρόπο που είχε φανταστεί.

Σε μια κίνηση με ισχυρό συμβολισμό, ο πρόεδρος της ΕΡΤ πρόσφερε στον Γιώργο Παπαστεφάνου ένα USB stick -που επεξεργάστηκε το Αρχείο της ΕΡΤ- με 700 και πλέον φωτογραφίες του ιδίου με σημαντικούς καλλιτέχνες κατά την πορεία της καριέρας του, ενώ του απένειμε μια τιμητική πλακέτα για την πολύχρονη προσφορά του στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.