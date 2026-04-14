Γιώργος Παράσχος: «Ένας από τους δύο καρκίνους πάει να ανέβει λίγο, αλλά δεν φοβάμαι»

Ο Γιώργος Παράσχος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» για τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα. «Πάμε σταθερά, το κρατάμε σε καταστολή. Τώρα ένας από τους δύο καρκίνους πάει να ανέβει λίγο, αλλά δεν φοβάμαι γιατί έχω τον γιατρό μου, που θα αναλάβει εκείνος και θα με γιατροπορέψει. Είτε ανέβει, είτε κατέβει, είτε εξαφανιστεί, είτε μείνει, δεν με φοβίζει, ό,τι θέλει ο Θεός ας έρθει.

Και να κάτσω και να μελαγχολήσω και να πιεστώ, τι θα καταφέρω; Δεν θα βγει κάτι. Οπότε λέω να ζήσω το τώρα, όχι όμως εγωιστικά! Δεν θα πω ότι θα πάω να ζήσω σε μοναστήρι, δεν είμαι άνθρωπος των άκρων και της υπερβολής, τα βλέπω αλλιώς. Ο καρκίνος ήρθε και αλλού στο φάσμα το κοντινό μου και προσπαθώ να τους κρατήσω ήρεμους, όχι να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης τους».

«Σκοπός δεν είναι να μας πάρουν στο αυτόφωρο»

Ο ηθοποιός μίλησε και για τη σχέση που έχει με τις γυναίκες της ζωής του. «Ξέρω πότε θα απευθυνθώ στην πρώην γυναίκα μου, ξέρω πότε θα απευθυνθώ στη σύντροφό μου κι όταν είναι τα κοινά ξέρω σε ποιον πρέπει να μιλήσω, πότε και τι να πω. Δεν θα τις φέρω ποτέ σε ρήξη. Εγώ είμαι ο συνδετικός κρίκος, εγώ τις χωρίζω, εγώ τις ενώνω.

Είναι πολύ βαριά λέξη να πεις αποτυχία για έναν χωρισμό. Πήγα να κάνω κάτι το οποίο δεν βγήκε, δεν σημαίνει ότι είναι αποτυχία, βάζεις ένα Χ, σκίσ’ το, πέτα το, βάλ’ του φωτιά. Αυτό που δεν μας βγήκε, μας έφερε και παιδί; Ε, σκοπός είναι να βρεθούμε αρμονικά και όχι να βγάλουμε μαχαίρια και σπαθιά και να έρχονται αστυνομίες και να παίρνουν αυτόφωρα. Σε τι κόσμο ζούμε, να φτάνουμε σε τέτοιο σημείο, ενώ έχουμε παιδιά στη μέση;»