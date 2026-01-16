Γιώργος Θαναηλάκης: «Μικρός ήμουν χοντρούλης, με φώναζαν χοντρό, δεν ξέραμε τι σημαίνει μπούλινγκ»

Ο Γιώργος Θαναηλάκης ήταν καλεσμένος στο “Τετ α Τετ” με τον Τάσο Τρύφωνος στον ALPHA Κύπρου και μίλησε για τα παραπάνω κιλά που είχε ως παιδί, για το πότε έπεσε στην πισίνα και έγινε πολίστας, αλλά και για την πρώτη φορά που ο έρωτας του χτύπησε την πόρτα! «Από τη φύση μου δεν κοιτούσα ποτέ ψηλά, δεν έβαζα ποτέ ψηλούς στόχους. Ήμουν παιδί που αντιμετώπιζε την κάθε πρόκληση που ερχόταν καθημερινά, παιδί της δουλειάς.

Μικρός ήμουν χοντρούλης και είμαι ακόμα, αυτό δεν σταμάτησε ποτέ. Όταν ήμουν αθλητής, βέβαια, υπήρξα αδύνατος και “κορμάρα”, που λένε. Καταρχάς στην ηλικία μου δεν ξέραμε τι σημαίνει μπούλινγκ. Το ότι με φώναζαν χοντρό, με πείραζαν και τα λοιπά, ήμουν και ένα παιδί που δεν ενδιαφερόμουν γι’ αυτά. Δηλαδή δεν με έριχνε ψυχολογικά αυτό το πράγμα. Ήξερα τι είμαι και αυτό δεν με ενοχλούσε ποτέ».

Το πόλο και ο έρωτας

«Ο αθλητισμός όμως δεν προέκυψε επειδή ήμουν παχύς. Ήθελα να αθληθώ από μικρή ηλικία, το Παγκράτι ήταν και μπασκετογειτονιά οπότε όλοι έπαιζαν μπάσκετ. Εγώ με το μπάσκετ δεν τα πήγαινα και πολύ καλά, κάποια στιγμή την κοπάνησα από το σπίτι, τότε τα πράγματα δεν ήταν όπως τώρα που τα παιδιά φεύγουν και τρομάζεις που έχουν πάει, και βρέθηκα στο Ζάππειο. Έτυχε να πέσω πάνω σε ένα παιχνίδι στο πόλο, Ολυμπιακού- Εθνικού, όπου πραγματικά εντυπωσιάστηκα, γεμάτες κερκίδες, έβλεπα και τους αθλητές με τα κορμιά να βγαίνουν από το νερό σαν Ποσειδώνες και λέω “ρε συ, αυτό πρέπει να κάνω”, γιατί να παίξω μπάσκετ ή ποδόσφαιρο.

Τότε ήμουν δέκα χρόνων και είπα στον μπαμπά μου ότι θέλω να παίξω πόλο. Μου λέει τι είναι αυτό, δεν ήξερε καν. Πήγαμε στην πισίνα, έτυχε τότε να κάνει εντελώς τυχαία προπόνηση ο Ολυμπιακός. Πήγαμε στον προπονητή, έπεσα στην πισίνα κολύμπησα και ο προπονητής είπε: “θα τον κρατήσουμε”. Έπαιξα πόλο με τον Ολυμπιακό για περίπου 9 χρόνια. Είδα το σώμα να αλλάζει, το ευχαριστιόμουν, υπήρξαν παιδικοί έρωτες πολλοί, αλλά ερωτεύτηκα σφόδρα μια Αγγλίδα, παντρεύτηκα νωρίς κάναμε και δύο παιδιά και όλα αυτά σταμάτησαν. Μείναμε μαζί για πάνω από 20 χρόνια. Τώρα κλείνω 18 χρόνια στον δεύτερο γάμο μου. Έχουμε όλοι μεταξύ μας πολύ καλές σχέσεις. Ευτυχώς ήμουν πολύ τυχερός».