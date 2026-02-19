Γιώργος Θεοφάνους: «Ντρέπομαι για τον τρόπο και τη γλώσσα που χρησιμοποίησα στα παιδιά των ριάλιτι»

Για όλα φταίει η TV! Ο Γιώργος Θεοφάνους είχε πάντα ένα πολύ ιδιαίτερο -ας το πούμε καυστικό- στιλ απέναντι στους διαγωνιζόμενους όταν εμφανιζόταν στα τάλεντ σόου της ιδιωτικής τηλεόρασης. Τα χρόνια πέρασαν και τώρα ο ίδιος φαίνεται μετανιωμένος για τη συμπεριφορά του, όπως τουλάχιστον είπε σε συνέντευξη στο περιοδικό Hello.

«Με έχει αλλάξει πολύ η τηλεόραση. Με έχει επηρεάσει και αρνητικά, καθώς, πολλές φορές που βλέπω σε αναπαραγωγή τον εαυτό μου, ντρέπομαι για τον τρόπο και τη γλώσσα που χρησιμοποίησα στα παιδιά που ήρθαν να διαγωνιστούν. Η τηλεόραση σε παρασύρει, σε ωθεί να φτάσεις στα άκρα, να πεις κάτι πιο έξυπνο, πιο υπερβολικό. Πέφτεις σε αυτή την παγίδα. Στην αρχή, τουλάχιστον, αυτό έπαθα».

«Ο κόσμος δεν γνωρίζει την προσωπικότητά μου»

«Στην πορεία μου έκανε και καλό. Με έβγαλε από το καβούκι μου, θέλησα να βγω στο πιάνο, να παίζω live, κάτι το οποίο δεν συνήθιζα. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, τις μισές μέρες του χρόνου και ίσως παραπάνω κάνω εμφανίσεις και παίζω πιάνο με μια ομάδα μουσικών και τραγουδιστών στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κύπρο, αλλά και στο εξωτερικό.

Η τηλεόραση με βοήθησε σε αυτό γιατί ο κόσμος με γνώρισε πιο καλά, όχι μόνο από τα τραγούδια μου, αλλά και εμένα, το πρόσωπο μου, όχι την προσωπικότητα μου όμως, το ξεκαθαρίζω αυτό».