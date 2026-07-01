Γιώργος Τσαλίκης - Θέμης Αδαμαντίδης: Σχεδόν 500.000 προβολές σε μία μέρα για τα «12 Τσιγάρα»

Ο Γιώργος Τσαλίκης και ο Θέμης Αδαμαντίδης ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους στη δισκογραφία, παρουσιάζοντας το νέο τους τραγούδι «12 Τσιγάρα», το οποίο φαίνεται πως έχει ήδη κερδίσει το κοινό.

Μέσα στις πρώτες 24 ώρες από την κυκλοφορία του, το τραγούδι πλησίασε τις 500.000 προβολές στο YouTube, ενώ παράλληλα έγινε viral σε Instagram και TikTok, καταγράφοντας ιδιαίτερα δυναμική πορεία στα social media.

Μια συνεργασία που ξεχώρισε

Ο Γιώργος Τσαλίκης, με πολυετή παρουσία στην ελληνική δισκογραφία, συναντά για πρώτη φορά τον Θέμη Αδαμαντίδη, έναν από τους σημαντικότερους λαϊκούς ερμηνευτές, σε ένα τραγούδι που συνδυάζει το διαχρονικό λαϊκό ύφος με μια σύγχρονη μουσική προσέγγιση.

Το νέο τραγούδι

Το «12 Τσιγάρα» είναι ένα αυθεντικό λαϊκό τραγούδι με έντονο συναίσθημα και στίχους που μιλούν για τον έρωτα, την απώλεια και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Τη μουσική υπογράφει ο Χρήστος Χιώνης, ενώ τους στίχους έγραψαν οι Γρηγόρης Βαξαβανέλης και Ηλίας Γιαννικόπουλος, δημιουργώντας ένα τραγούδι που ήδη συγκαταλέγεται στις δυνατές κυκλοφορίες του φετινού καλοκαιριού.