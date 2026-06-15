Γιώργος Αλκαίος: «Μεγάλωσα χωρίς τη μητέρα μου. Aργότερα πήρα απαντήσεις που δεν με ικανοποίησαν»

Στην παιδική του ηλικία αναφέρθηκε ο Γιώργος Αλκαίος και στην απουσία της μητέρας του από το μεγάλωμά του και ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Happy Day»:

«Δόξα τω Θεώ τα έχω λύσει αυτά τα θέματα. Έχει λυθεί και έχει τελειώσει όλο το θέμα. Είναι σε κουτάκια. Εκεί έπρεπε να είναι από την αρχή, αλλά καθυστερείς επειδή είσαι παιδί. Μίλησα με όλους κανονικότατα, βρήκα τις απαντήσεις που είχα τότε σαν απορίες, αυτό το «γιατί ρε παιδί μου;». Δεν με ικανοποίησαν οι απαντήσεις, γι' αυτό και το έλυσα.

Έκανε πολύ μεγάλη διαφορά η γιαγιά. Ήταν τόσο δυνατή η παρουσία και ο λόγος και οι λύσεις που έδινε που δεν κατάλαβα την απουσία σαν απουσία».

Μίλησε όμως και για την δημιουργία οικογένειας: «Δεν θέλω να το βαρύνω, αλλά συνειδητοποίησα πάρα πολύ νωρίς και λόγω των καταστάσεων, ότι αυτό εδώ που ζούμε -που γίνεται όλο και χειρότερο- δεν σε παίρνει για οικογένεια, αν τυχόν δεν μπορείς να το αντέξεις κιόλας»